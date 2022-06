Stéphane Eimer, PDG des laboratoires Biogroup, retrouvé mort à Paris

Stéphane Eimer, président et fondateur des laboratoires d’analyses médicales Biogroup, a été retrouvé mort ce jeudi à Paris. Il s'agirait d'un suicide.

Un décès «brutal et soudain», selon la société Biogroup. Stéphane Eimer, le PDG de ces laboratoires d’analyses médicales, âgé de 52 ans, a été retrouvé mort ce jeudi au pied d’un hôtel parisien, laissant penser à une chute d’un balcon. Une source proche du dossier à l’AFP a indiqué qu’il s’agirait d’un suicide.

Le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête pour déterminer les causes du décès.

La société Biogroup a annoncé la mort de son directeur sur les réseaux. «Stéphane a bâti un groupe solide en France et en Europe. L’ensemble des dirigeants et collaborateurs du groupe poursuivra son œuvre et son engagement. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Stéphane», a déclaré l’entreprise sur Twitter.

Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de notre président-fondateur Dr Stéphane EIMER pic.twitter.com/GaOMsrSg46 — BIOGROUP (@Biogroup_Labo) June 23, 2022

Le syndicat national des biologistes a également rendu hommage au PDG de Biogroup sur les Twitter.

Comme toute la profession, c’est avec sidération que le SDB a appris le décès brutal de Stéphane Eimer, fondateur & dirigeant de @Biogroup_Labo, l’un des principaux acteurs de la biologie médicale de proximité en France. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/n9eMeiJ05S — Syndicat des biologistes - SDB (@SyndicatDBio) June 23, 2022

Docteur en pharmacie, Stéphane Eimer avait fondé Biogroup en 1998, qui se présente comme l'un des leaders des analyses de biologie médicale en France. Cette société compte désormais 11.000 collaborateurs, répartis dans plus de 1.500 laboratoires en France, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, Suisse et au Luxembourg.

La crise du Covid-19 avait par ailleurs contribué à augmenter son chiffre d'affaires avec les tests de dépistage. En 2021, le magazine Challenges classait Stéphane Eimer à la 167e place des plus grandes fortunes de France.