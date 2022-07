Gard : le «méga feu» qui frappe le département évolue «favorablement»

Démarré ce jeudi, l'incendie qui a ravagé 620 hectares de forêt dans les Cévennes, dans le nord du Gard, évoluait «favorablement» aujourd'hui vendredi. Les pompiers se montraient toutefois très prudents, estimant qu'il faudrait certainement «plusieurs jours» pour le maîtriser complètement.

L'espoir après l'angoisse. Au lendemain du déclenchement, ce jeudi, d'un incendie s’est déclenché sur le secteur de Bordezac, dans le nord des Cévennes (Gard), les pompiers locaux ont indiqué que le feu évoluait à présent «favorablement» ce vendredi.

L'évolution est «plus favorable, avec seulement quelques foyers de feu persistants», a précisé la préfecture du Gard, tout en prévenant que l'incendie n'était toujours «pas fixé».

«On est plutôt confiant», a appuyé le chef des opérations, le lieutenant-colonel Laurent Joseph, lors d'un point presse, malgré «des points de préoccupation», notamment avec la hausse des températures, la baisse de l'hydrométrie et l'augmentation du vent attendues dans la journée.

Preuve que la partie était loin d'être gagnée, ce vendredi matin, ils étaient près de 700 pompiers à être toujours mobilisés alors que des moyens aériens avaient également repris le service, avec deux Milan engagés dès 6 h du matin.

#FeuDeForêt à Bordezac (30) : plus de 700 sapeurs-pompiers et 180 sapeurs-sauveteurs sont engagés en soutien des 150 @pompiersdugard déjà mobilisés. Les 7 #Canadair, 3 #Dash, 2 #Beech ainsi que le #Dragon 131 ont réalisé des opérations de coordination et d’attaque du feu. pic.twitter.com/aZRsmFJTER — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 7, 2022

L'incendie a démarré vers 17h jeudi dans le hameau de Bordezac, en bordure de l'Ardèche, au nord d'Alès. Les habitants de ce hameau ainsi que quelques autres de Bessèges avaient été évacués et une centaine de personnes relogées.

«C'est une situation extrêmement défavorable et très critique sur la zone, parce que le vent ne se calme pas» déclarait hier un responsable des pompiers. Le sous-préfèt d'Alès, Jean Rampon, lui craignait «un spectacle de désolation», et redoutait un débordement du feu sur l'autre rive de la Cèze «où 10.000 hectares avaient brûlé en 1985». La préfecture du Gard a donc mis en garde sur les risques et appelle a rester vigilant.

[#FeuxDeForet]



La situation météorologique dans le #Gard est favorable aux départs de feux.



Soyez TRÈS vigilants



Adoptez les bons comportements pic.twitter.com/sz5qWR1XKH — Préfète du Gard (@Prefet30) July 8, 2022

«Une maison a brûlé et le village a été sauvé in extremis par les pompiers», a précisé Jean Rampon qui témoignait d'un vent «encore virulent, soufflant sud-sud-est mais changeant parfois de direction».

Un autre feu, à Générac, a lui détruit jeudi à 22h30, 235 hectares de végation.

Au total, 28 départs de feu avaient été enregistrés jeudi dans le Gard. Vingt pompiers ont été légèrement blessés. La ministre des Collectivités locales Caroline Cayeux s'est rendu sur place pour faire état de la situation et soutenir les habitants, les associations et les élus du territoire.