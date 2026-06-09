Coupe du monde 2026 : le camp de base de l’équipe de Suisse menacé par un incendie

Le camp de base de l’équipe de Suisse, situé à San Diego (Californie), a été menacé par un incendie qui s’est déclaré lundi matin avant d’être finalement contenu en fin de journée.

Après les serpents, les flammes. L’équipe de Suisse a pris ses quartiers du côté de San Diego (Californie) pour la Coupe du monde 2026. Mais à quelques jours d’entrer dans la compétition, elle connaît une fin de préparation pour le moins mouvementée.

Alors que son centre d’entraînement se situe dans une zone entourée de serpents, son camp de base a été menacé, lundi, par un incendie, a rapporté Le Matin.

🔥 NEW VIDEO: The #SorrentoFire has intensified over the past 15 minutes, with increased fire activity reported on the north and east flanks.



Additional air tankers have been requested as crews work to slow the fire’s spread.#SorrentoFire#SanDiegoFire#SanDiego#California… https://t.co/RWhuUCjIdl — The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 8, 2026

Un feu de brousse s’est déclaré aux alentours de 9h30 (18h30 en France) dans la Sorrento Valley avant de se propager sur une trentaine d’hectares à proximité du lieu d’entraînement de la Nati, qui s’est tout de même entraînée. Plusieurs zones d’habitation ont dû être évacuées sur ordre de la police, alors que l’hôtel des hommes de Murat Yakin figurait, lui, dans une zone sous surveillance.

Toutefois, l’alerte concernant une éventuelle évacuation a été levée dans l’après-midi, permettant aux joueurs suisses de rester dans leur camp de base. Et en début de soirée, la moitié de l’incendie, qui a mobilisé plus de 200 pompiers, a pu être contenue, selon NBC7.

Après toutes ces péripéties, la Suisse fera ses débuts dans le Mondial, samedi, contre le Qatar à San Francisco avant d’affronter la Bosnie-Herzégovine (18 juin) puis le Canada (24 juin).