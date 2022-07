Francofolies de la Rochelle : un cordon d'une trentaine de CRS déployé entre Booba et Vald

Lors de la nuit du rap aux Francofolies de la Rochelle (Charente-Maritime), vendredi soir, un cordon de CRS a été déployé pour éviter toute rencontre entre les deux rappeurs Booba et Vald, qui se frictionnent depuis cet hiver sur les réseaux sociaux.

Vald était hier soir le premier à se produire sur la scène du festival vers 19h45. A l'issue de sa prestation, il s’est ensuite assis à l’arrière d’un camion, avec son escorte et a fait des selfies avec ses fans. Néanmoins, il se trouvait sur le chemin que devait emprunter Booba pour arriver sur la grande scène.

«Crois-moi tu veux pas la guerre»

La direction du festival a donc demandé à Vald de se déplacer. Un cordon d’une trentaine de CRS a alors été déployé à cet endroit pour sécuriser l'arrivée de Booba, qui s'est finalement produit sur scène avec plus d’une heure de retard, vers minuit au lieu de 23 heures, comme le programme l'indiquait.

Vendredi, Booba et Vald s’étaient cherchés toute la journée sur les réseaux sociaux. «Bon concert on veut la paix nous, crois moi tu veux pas la guerre», avait titillé Booba. Ce à quoi a répondu Vald avec un «tu perds la boule le vioc, c’est toi tu promets une gifle et (là) tu veux deux fois la paix dans le même tweet, moi (j’ai) rien dit rien fait».

Tu perds la boule le vioc, c’est toi tu promets une gifle et la tu veux deux fois la paix dans le même tweet, moi jai rien dit rien fait #Turestespasquitues #Nonalaguerre #Jtegardeunepartquandmeme https://t.co/EbW7XuYeXT — V4LD (@vald_ld) July 15, 2022

Ainsi, ce dispositif policier a très certainement permis d’éviter de revivre la célèbre bagarre générale entre Booba, et son autre rival, Kaaris, à l’aéroport d’Orly en 2018.