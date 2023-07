Izïa Higelin : en pleine polémique, la chanteuse est remontée sur scène aux Francofolies de La Rochelle

Après avoir suscité la semaine dernière une vive polémique en raison de propos jugés «violents» à l’encontre d’Emmanuel Macron, Izïa Higelin est remontée sur scène mercredi soir aux Francofolies de La Rochelle. Un concert qui s’est déroulé sans incident.

La musique adoucit les mœurs. En pleine polémique, et alors qu’elle est visée par une enquête pour «provocation publique à commettre un crime ou un délit» après avoir évoqué un lynchage d’Emmanuel Macron, Izïa Higelin est apparue mercredi soir sur la scène des Francofolies de La Rochelle, devant un parterre de fans heureux de la retrouver.

Lors de ce concert qui s’est déroulé sans la moindre anicroche, la chanteuse et fille de Jacques Higelin a simplement présenté ce festival comme une «terre d'asile», seule référence à la polémique.

Lundi, la mairie de Marcq-en-Baroeul (Nord) a décidé d'annuler le concert de la fille de Jacques Higelin, prévu ce jeudi 13 juillet dans la commune, en raison des propos jugés «scandaleux» et «d'une grande violence» contre le chef de l'Etat, prononcés sur scène près de Nice, la semaine passée.

«Elle fait partie de la famille des Francofolies», selon Gérard Pont

Le patron des Francofolies, Gérard Pont, a de son côté choisi de maintenir Izïa Higelin à l'affiche car elle «fait partie de la famille des Francofolies». «On l'aime, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Ce n'est pas dans la tourmente qu'on abandonne les gens qu'on aime», a-t-il indiqué mercredi sur Franceinfo. Son père fut un des artistes-totems de l’événement rochelais.

Gérard Pont a néanmoins ajouté : «Évidemment, j'ai été très choqué par ces propos et je soutiens tous nos élus».

L’interprète de «La vague» avait parlé entre deux chansons, au micro, d'un Emmanuel Macron «à 20 mètres du sol, tel une piñata humaine géante». «Et là, on le ferait descendre. (...) Et on aurait tous notre batte avec nos petits clous et, dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois...», avait-elle poursuivi, dans une séquence relayée sur les réseaux sociaux.