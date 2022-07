Tour de France 2022 : Tadej Pogacar lance un appel pour retrouver sa cousine victime d'une secte

Le cycliste Tadej Pogacar a récemment lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Le Slovène est très inquiet pour sa petite cousine qui demeure introuvable depuis plusieurs mois. La mère, de la petite recherchée par Interpol, semblerait s’être rapprochée d’un groupe sectaire.

Un appel alarmant. Tadej Pogačar a utilisé sa visibilité pour attirer l’attention des internautes sur la disparition inquiétante de sa petite cousine Julija, âgée de 10 ans. Cette dernière fait l’objet d’une recherche de la police internationale et d’Interpol, suite à sa disparition inquiétante survenue en novembre 2021. Pour l’instant, ces recherches n’ont pas permis de localiser la petite cousine du participant au Tour de France.

Dans une vidéo postée sur YouTube vendredi 10 juin, Peter Pogačar, le père de la fillette et cousin de l'actuel maillot blanc du Tour de France 2022, a relaté le contexte de la disparition de son enfant, dont il a la garde partagée, et qu’il n’a pas vu depuis le 3 novembre. Il accuse son ancienne compagne, âgée de 53 ans, de l’avoir enlevée, et d’avoir quitté la Slovénie sans avertir personne, et sans projet de retour : «Elle a abandonné ses deux fils aînés (31 et 26 ans, ndlr.) et a enlevé Julija (...) c’est une enfant heureuse mais je sentais qu’elle avait été endoctrinée dans une secte», a-t-il témoigné.

Une récompense de 10.000 euros pour retrouver la cousine de Tadej Pogacar

Selon le récit du père de famille, sa fille et son ex-épouse auraient quitté les lieux dans une voiture conduite par Anka and Luka Ule, un couple membre du groupe sectaire et couramment hispanophone. Plusieurs éléments permettraient d’affirmer que la petite Julija et sa mère se trouvent en Espagne : «Ils sont plus propices à se trouver dans un espace rural, car leurs croyances incluent une peur de la science, de la médecine, de la technologie et de toute personne extérieure à leur groupe», a déclaré Peter Pogačar.

Sur une page dédiée à retrouver Julija, son père a donné plus d’informations sur le groupe aux dérives sectaires, susceptible de détenir la petite fille, déscolarisée depuis son enlèvement.

Il s’agirait d’une secte baptisée «Lara Praner et les Seigneurs», conformément au nom de la cheffe du groupe adepte de théories conspirationnistes : «Ils croient que les riches veulent nous réduire en esclavage, que la 5G est dangereuse, que les tests contre la Covid-19 et les vaccins insèrent des micropuces dans nos corps, que les avions et leurs trainées blanches appelées «chemtrails» nous empoisonnent», a-t-il développé dans un long paragraphe.

Sur la même page, Peter Pogačar a annoncé offrir une récompense de 10.000 euros pour «toute information sérieuse» qui permettra de retrouver la trace de Julija.