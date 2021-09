«One Nation» : tout savoir sur ce mouvement complotiste et antisystème sur le point d'acquérir un domaine dans le Lot

Alice P. et son conjoint Sylvain, figures du mouvement complotiste «One Nation», souhaitent acquérir un domaine dans le Lot pour y développer leurs activités, a-t-on appris de sources concordantes ce mardi 28 septembre. Ils appartiennent à un réseau en lien avec l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier.

Qu'est-ce que le mouvement One Nation ?

«One Nation» est un réseau complotiste et antisystème dont les membres échangent sur l'application «Telegram». Lola M., mère de la petite Mia enlevée en avril dernier, était membre de ce groupe, avait révélé franceinfo. Après qu'un juge a confié la garde de sa fille à sa grand-mère maternelle, des membres de «One Nation» l'ont poussé à contacter le gourou Rémy Daillet, soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement de l'enfant.

Les thèses développées par les membres de «One Nation» sont proches de celles des Êtres souverains, un mouvement «né aux États-Unis dans les années 1970 et refusant toute légitimité à l’État fédéral», selon l'observatoire du conspirationnisme Conspiracy Watch. Leurs membres remettent en cause l'autorité de l'Etat, de la police, de la justice ou encore des institutions financières.

Qui est ce couple qui souhaite acquérir un domaine dans le Lot ?

Alice P. est la cofondatrice du groupe «One Nation». Cette créatrice de bijoux dit élever seule ses deux enfants (déscolarisés) dans un fourgon. Elle s'exprime dans des vidéos publiées sur son compte Facebook (suspendu au printemps 2021) et sur sa chaîne YouTube qui compte 32.000 abonnés. Covido-sceptique, antivax et adepte d'autres théories du complot comme celle du «nom légal», elle annonce en juin 2021 faire «sécession» en brûlant son passeport en vidéo.

Sur YouTube, elle affirme notamment qu’il existe «un réseau de gens hauts placés dans les hautes sphères de ce monde qui voudraient […] s’en prendre à nos enfants.» Son conjoint Sylvain, avec qui elle souhaite acquérir un domaine dans le Lot, est également membre de One Nation.

A quoi servira ce domaine ?

Le domaine de 200 hectares se situe dans les Causses du Quercy, plus précisément dans la petite commune de Sénaillac-Lauzès (Lot). Pour acquérir le terrain, le couple a lancé un financement participatif qui a déjà permis de récolter 224.000 € sur un objectif de 750.000 €. Un fonds de dotation permet de récolter les dons. Selon France 3 Occitanie, un accord a déjà été conclu avec l'agence immobiliaire propriétaire des lieux.

Alice P. et son conjoint Sylvain veulent fonder «un Centre rural des Arts et des Sciences, un Laboratoire de recherche au service de la transition». Un lieu autogéré, financé par le fonds de dotation et qu'ils souhaitent ouvrir à d'autres membres.

«Ce lieu sera ouvert à tous mais pas à n’importe qui… OneLab [le nom donné à leur projet, NDLR] est une Oasis OneNation au service de l’émancipation. Seront les bienvenus toutes celles et ceux qui s’engagent sans concession sur la voie du Cœur», écrivent Alice et Sylvain sur leur page de financement participatif.

Parmi les activités menées sur le site, le couple évoque «un hangar des sciences», «un hangar d’expression corporelle avec cirque, danse, arts martiaux», des «espaces de restauration», «une ressourcerie», des «ateliers artistiques» ou encore «un espace de bibliothèque et de coworking».