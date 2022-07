Nord : un jeune de 16 ans tué dans l'accident d'une voiture fuyant un contrôle de police

Un adolescent âgé de 16 ans est mort à Wattrelos (Nord), dans la nuit de mardi à mercredi. La voiture dans laquelle il se trouvait a été accidentée en tentant d'échapper aux forces de l'ordre.

En fuyant un contrôle policier, une voiture s'est renversée dans la nuit de mardi à mercredi à Wattrelos (Nord). Six mineurs se trouvaient à l'intérieur, trois filles et trois garçons de 15 à 17 ans. L'un d'eux, âgé de 16 ans, a été tué dans l'accident.

Son décès a été constaté par les pompiers dépêchés sur place, un peu après 2h du matin. D'après les informations de la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) le jeune homme a été éjecté du véhicule quand celui-ci s'est renversé sur une grande avenue.

Pas de «course-poursuite» au moment de l'accident

Trois des autres mineurs ont été légèrement blessés et transportés aux centres hospitaliers de Lille et Roubaix. Le conducteur, lui aussi âgé de 16 ans, a été interpellé. Avant que sa voiture ne percute le trottoir et se renverse, il a, selon la DDSP, «brûlé des feux et pris des rond-points à contresens».

Ces adolescents tentaient de fuir le véhicule de police qui, un peu plus tôt, avait fait demi-tour après les avoir croisés, afin de les contrôler. Les forces de l'ordre avaient allumé les gyrophares mais «l'équipage policier n'était pas en course-poursuite» au moment de l'accident, assure la DDSP.

L'intervention visait simplement à suivre la voiture «en signalant sa progression et demandant des moyens» mais l'accident est survenu très rapidement.