IGPN : la «police des polices» saisie de plus de 1.000 enquêtes judiciaires en 2021

L’inspection générale de la police nationale (IGPN) a rendu son rapport annuel ce vendredi 22 juillet 2022. Elle a été saisie de plus de 1.000 enquêtes judiciaires en 2021.

L'IGPN au rapport. Dans son rapport annuel sur l’année 2021, la «police des polices» a constaté une activité comparable à celle des années précédentes. Elle a notamment été saisie de plus de 1.000 enquêtes judiciaires. Le rapport évoque 37 morts lors d’opération de police, dont 10 tués par balles et 79 blessés.

Le rapport indique en détail que 47 % des enquêtes ouvertes portent sur des allégations de violences commises par des policiers. Par ailleurs, les enquêtes faisant suite à des soupçons d’injures racistes seraient en légère augmentation. Il y en aurait eu 51 en 2021, contre 38 en 2020 et 31 en 2019.

Toujours d’après le rapport, les policiers ont utilisé leur arme à feu 290 fois en 2021. De plus, l’utilisation des lanceurs de balle de défense (LBD) et des grenades de désencerclement, qui avaient fait polémique à cause de blessés graves, aurait baissé. Leur usage avait atteint des records les années précédentes pendant le mouvement des gilets jaunes.

Cependant, ces chiffres doivent être pris avec «précaution» a précisé l’IGPN. En effet, la pandémie de Covid-19 ainsi que les confinements et couvre-feu ont réduit «les activités humaines», influençant les chiffres donnés dans le rapport.

De ce fait, l’IGPN «craint» une hausse des saisines judiciaires en 2022.