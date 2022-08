Rodéo dans le Val-d’Oise : le motard mis en examen et écroué

Vendredi 5 août, un individu a percuté deux enfants de dix ans avec une motocross alors qu'il pratiquait du rodéo urbain, dans le quartier des Hauts de Marcouville, à Pontoise (Val-d’Oise). Placé en garde à vue, le jeune homme a été mis en examen et écroué.

Selon nos informations, le jeune homme de 18 ans, accusé d’avoir percuté deux enfants de dix ans dans le Val-d’Oise alors qu’il pratiquait du rodéo urbain, a été mis en examen pour «blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois», aggravé par deux circonstances, le délit de fuite et le manquement délibéré à une obligation de prudence imposée par la loi. Il risque sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende.

Le jeune homme risque par ailleurs cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amendes, pour «blessures involontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois», concernant le petit garçon, aggravé par au moins deux circonstances, le délit de fuite et le manquement délibéré à une obligation de prudence imposée par la loi et le règlement.

De possibles séquelles pour la jeune fille

Dans la soirée de vendredi, aux alentours de 21h30, une fille et un garçon de 10 et 11 ans respectivement, qui jouaient «à chat sur l’esplanade dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise», avaient été fauchés par une moto lors d’un rodéo urbain.

Le petit garçon a été blessé aux jambes, et souffre d’une fracture du tibia-péroné. Transporté dans un premier temps à l’hôpital de Pontoise, il avait ensuite été pris en charge par hélicoptère jusqu'à l’hôpital Necker, après une dégradation de son état.

La fillette quant à elle avait été touchée à la tête et souffre d'un traumatisme crânien avec de possible séquelles neurologiques. Elle avait également été transportée à l’hôpital Necker.

Le conducteur de la motocross, tout d'abord en fuite, s'est finalement rendu au commissariat de Cergy samedi. Selon nos informations, l’auteur des faits est âgé de 18 ans et n’est pas connu des services de police.