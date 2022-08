Rennes : un homme lynché et laissé pour mort dans un parc

Un homme de 19 ans a été agressé à deux reprises par trois individus dans le parc de Beauregard, à Rennes, au mois de mai dernier. Ses agresseurs ont été condamnés à plusieurs mois d’emprisonnement.

Trois mois après la double agression d’un jeune Guinéen de 19 ans dans un parc de la ville de Rennes, trois hommes ont été condamnés. Les faits se sont déroulés dans le parc de Beauregard, dans le nord-ouest de la ville, au mois de mai dernier.

Lors de la première agression, le 19 mai, la victime, arrivée en France en 2017, avait décidé de s’asseoir sur un banc du parc dans l’optique de participer à un match de basket qui se déroulait juste à côté de lui. Trois hommes lui ont alors demandé de quitter les lieux avant de venir l’agresser délibérément. Heureusement pour lui, après ce premier acte de violence, le jeune homme a réussi à prendre la fuite sans trop de séquelles.

Un comportement étrange pour l'avocat de la défense

Conscient de la violence des événements, il a tout de même décidé de revenir dans ce parc dès le lendemain. «C’est un lieu public, je n’avais pas envie de me priver de ça», a-t-il justifié lors du procès. Selon Ouest-France, l’avocat des prévenus a pointé «l'étrangeté du comportement» de revenir sur les lieux où il a été agressé la veille, ayant selon lui peut-être entraîné «le passage à l’acte».

Cette fois-ci, l’agression, par les trois mêmes individus, a été encore plus violente et l’avocate de la victime a comparé cet acte à un véritable lynchage. Frappé sur tout le corps, étranglé, c’est l’intervention de l’un de ses agresseurs qui a certainement dû sauver la victime. Celui-ci aurait déclaré «Arrête, tu vas le tuer» alors que le jeune homme était en train de se faire étrangler. C’est à ce moment précis que les trois individus ont décidé de prendre la fuite et de laisser «pour mort» le jeune homme au sol.

Ce n’est que deux semaines plus tard que la victime a décidé de porter plainte, selon Ouest-France. Durant le procès, l’avocate de du Guinéen a dénoncé «ces quelques minutes de violence [qui] auront des conséquences toute sa vie». Les trois prévenus ont nié en bloc toutes les accusations.

D’après les informations de Ouest-France, deux prévenus ont écopé de douze mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, et interdiction d’accès au parc de Beauregard. L’autre prévenu a été condamné à vingt mois d’emprisonnement, avec maintien en détention. Il a l’interdiction de paraître à Rennes pendant trois ans. Tous trois devront verser plus de 5.000 euros de dommages et intérêts à la victime.