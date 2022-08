Procès de Benjamin Mendy : la première victime livre la version de son agression

Au cinquième jour du procès de Benjamin Mendy, la première victime présumée de la tentative de viol et des faits qui auraient eu lieu en 2018 a livré la version de son agression au tribunal de Chester.

Un témoignage glaçant. Elle était venue retrouver un membre de l'entourage de Benjamin Mendy dans la maison de celui-ci et prenait une douche quand le footballeur l'a agressée, a raconté une victime présumée lors du procès de l'international français.

Selon cette femme de 32 ans, dont le témoignage enregistré a été diffusé mercredi devant le tribunal de Chester, dans le nord de l'Angleterre, les faits se sont déroulés en octobre 2018.

Un an plus tôt, elle avait rencontré l'ancien international français à Barcelone, mais c'est à un de ses proches qu'elle s'intéressait. Elle avait accepté de le retrouver au domicile du footballeur, près de Manchester, le 24 octobre.

#Mendy Prosecutor Timothy Cray QC tells jury that first witness went to police in Jan 2022 but was reluctant and unsure about reporting the Man City footballer had allegedly tried to rape her in 2018. She told a GP in Sept 2021 that she had ‘not had intercourse’ since. pic.twitter.com/7LVhfMjKYS

Après être sortie en groupe dans un restaurant et deux boîtes de nuit de la ville, elle avait passé la nuit avec son ami dans la maison de Benjamin Mendy.

Le lendemain, toujours selon le témoignage de la victime, le footballeur, vêtu seulement d'un boxer, est entré dans la pièce alors qu'elle prenait sa douche et l'a entraînée sur le lit, tentant de la violer.

Selon la plaignante, Benjamin Mendy aurait enlevé son boxeur en lui disant «Tu as peur ? Tu n’as pas à avoir peur, je ne vais rien te faire».

«Il s'est rapproché très près, mais je l'ai repoussé aussi fort que je pouvais», a-t-elle encore dit. Ensuite, elle se souvient avoir pensé : «Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois crier ? Ça ne servira à rien, il est sur son territoire».

Au cours de l’audience, la victime explique avoir dit à plusieurs reprises «stop» au footballeur. «Cela ne servait à rien, je me suis sentie un peu sans voix. C’est probablement pourquoi je n’ai pas crié. J’étais confuse. J’avais des millions de questions telles que «où sont les autres ?»»

The woman is asked if she flirted with Benjamin Mendy. She says she did not. She's asked why she believed that he wanted to have sex with her. She says "He just had this predatory look on his face even by the way he tried to pursue me as I went into the room"

— Judith Moritz (@JudithMoritz) August 17, 2022