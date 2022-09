Yvelines : deux adolescents chrétiens agressés près de leur église à Rambouillet

Deux adolescents chrétiens, une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans, ont été agressés près de l’église Sainte-Bernadette de la Louvière à Rambouillet (Yvelines) ce dimanche 4 septembre vers 21h.

Une agression sur fond de tensions communautaires ? Ce dimanche, vers 21h, deux mineurs chrétiens, un garçon de 17 ans et une fille de 15 ans, ont été pris à partie par trois individus devant l’église Sainte-Bernadette de la Louvière à Rambouillet (Yvelines).

Selon une source policière contactée par CNEWS, les agresseurs ont traité les deux adolescents de «sales chrétiens», avant de les menacer distinctement en assurant vouloir «les crever». Ils ont ensuite utilisé du gaz lacrymogène à l’encontre des deux victimes, avant de frapper le garçon au visage à de multiples reprises.

Deux des trois agresseurs présumés ont été interpellés par les forces de l’ordre pour «violences volontaires en réunions et discrimination religieuse», avant d’être placés en garde à vue. Les auditions ont permis d’apprendre que les deux délinquants étaient tous deux originaires de Trappes et respectivement âgés de 15 et 17 ans.

Une attaque en réaction à l’incendie de la mosquée voisine ?

D’après le curé de la paroisse, cette attaque pourrait être une réponse à l’incendie potentiellement criminel d’une tente de prière musulmane dans le même quartier de la ville, à la Louvière, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre. «L’incendie de la mosquée cultive la haine», a assuré le curé pour CNEWS. Ce dernier a toutefois précisé qu’il s’agissait probablement d’un «acte isolé» et non d’une «bagarre entre des groupes religieux».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait exprimé sa «solidarité avec les musulmans de Rambouillet» sur Twitter à l’issue de l’incendie visant une tente de prière, précisant qu’une enquête avait été ouverte pour «faire toute la lumière sur son origine».

Solidarité avec les musulmans de Rambouillet qui ont vu leur lieu de culte détruit par un incendie cette nuit. Une enquête est ouverte et permettra de faire toute la lumière sur son origine. Je me suis entretenu avec @auroreberge , @gerard_larcher et @VMatillon. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 3, 2022

Selon TF1 Info, citant une source policière, des utilisateurs de cette tente de prière ont signalé avoir vu vers 1h du matin ce samedi «deux personnes quitter les lieux rapidement avec un bidon», puis des «flammes de couleur bleue significatives de présence d'hydrocarbures». Ce témoignage a largement accrédité la thèse d’un acte intentionnel et criminel.