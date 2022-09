Incendie en Gironde : le feu est désormais «fixé»

Un nouvel incendie potentiellement criminel s'est déclaré lundi en Gironde, à Saumos. Après avoir brûlé plus de 3.400 hectares et conduit à l'évacuation de 1.840 personnes, les autorités ont annoncé ce jeudi que le feu était désormais «fixé».

L'incendie qui s'est déclaré lundi en Gironde, dans la commune de Saumos, et qui a déjà ravagé plus de 3.400 hectares de végétation et de forêt, est «fixé», a annoncé ce jeudi le sous-préfet de Lesparre-Médoc, Fabrice Thibier.

incendies #Saumos



Le feu est désormais fixé.



Les personnes évacuées, situées hors de la zone brûlée, sont autorisées à réintégrer leur domicile.



Pour toutes questions RDV dans les points d'information :



- salle des fêtes à Saint-Hélène



- relais des chasseurs à Saumos pic.twitter.com/mJzGA8wq6o — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) September 15, 2022

La surface de l'incendie a été «réévaluée». «On est à 3.400 hectares de brûlés (contre 3.720 hectares estimés initialement), on est sur un feu stabilisé, qui reste dans les limites qui sont celles que l'on connaît depuis hier, ce qui nous permet de le déclarer fixé», a-t-il ajouté lors d'un point-presse.

La préfecture a par ailleurs autorisé les personnes évacuées, situées hors de la zone brûlée, à réintégrer leur domicile.

1.840 habitants évacués

Depuis lundi, les pompiers étaient mobilisés pour contenir cet incendie, au cœur de la Gironde, déjà touchée cet été.

Au total, 1.840 habitants ont été évacués des communes de Saumos et de Saint-Hélène, dans cette zone sud du Médoc entre la station balnéaire de Lacanau, sur la côte Atlantique, et l'agglomération bordelaise.

D'après Météo-France, le département a connu lundi des températures très élevées, avec un record mensuel enregistré à Bordeaux, à 37,5 °C. Du jamais vu en septembre depuis 1987.

Pour lutter contre les flammes, les pompiers ont reçu des renforts des départements voisins et d’autres régions, portant le nombre de soldats du feu mobilisés à 900. Ceux-ci sont appuyés par 200 véhicules ainsi que des moyens aériens, à savoir trois Canadair, deux Dash et deux hélicoptères bombardiers d’eau.

Ce nouveau sinistre intervient alors que la Gironde a déjà été touchée par des incendies majeurs cet été. Au total, près de 30.000 hectares ont brûlés, notamment à La Teste-de-Buch et à Landiras.