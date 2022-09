Yvelines : un fleuriste poignardé par deux livreurs au drive du McDonald’s de Vélizy

Un jeune fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi soir à coups de couteau par deux livreurs en scooter, alors qu’il se trouvait avec deux amies sur le parking du McDrive de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a-t-on appris ce vendredi.

Une agression qui aurait pu être fatale. Dans la soirée de ce jeudi 15 septembre, aux alentours de 23h, un jeune fleuriste de 26 ans, répondant au nom de Tony J., a été agressé de plusieurs coups de couteau, alors qu’il se trouvait dans la file d’attente du McDrive de Vélizy-Villacoublay (Yvelines) avec deux amies.

Les suspects sont deux livreurs, âgés de 18 et 19 ans, selon une information de CNEWS.

D'après les éléments disponibles, une dispute a éclaté entre les protagonistes parce que les deux livreurs, juchés sur un scooter, avaient activé le mode plein phare de leurs deux-roues, éblouissant la victime et ses amies, sans vouloir baisser la lumière malgré leurs demandes répétées.

Une première dispute

Après s’être disputés une première fois avec les jeunes femmes qui étaient à l’arrière du véhicule, les suspects sont ensuite revenus à la charge, percutant le rétroviseur de la voiture.

Ce faisant, le jeune fleuriste est sorti du véhicule, et a commencé à se battre avec les deux livreurs. De morphologie «costaud», selon ses proches, Tony J. a rapidement pris le dessus dans un premier temps, avant de recevoir plusieurs coups de couteau de la part de l’un des deux jeunes hommes.

Un employé du McDonald's a alors tenté de s’interposer, dans l'espoir de calmer les protagonistes. Les suspects ont ensuite quitté les lieux à scooter, avant de revenir pour récupérer un téléphone perdu sur place.

Alertés, le père et les frères de Tony, se sont rendus sur les lieux, pour tenter de l’aider. Les deux jeunes individus, ont finalement été interceptés par une équipe de la BAC (Brigade anti-criminalité).

Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et sont actuellement auditionnés. Chacun sont connus des services de police. L’un, Abdelrazak O., pour vols de véhicules, conduite sans permis, rodéos, refus d’obtempérer, et le second, Harrys D., pour une trentaine de faits différents, dont extorsions avec arme sur plusieurs jeunes femmes.

Pour sa part, Tony J. a été conduit à l’hôpital avec des plaies au niveau des fesses et du thorax, qui ont pu être recousues. La famille n’a pour le moment pas encore porté plainte.