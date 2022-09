Paris : un camp de 350 migrants évacué le long du Canal de l’Ourcq

Un campement sauvage de migrants a été évacué ce mercredi 28 septembre à Paris, le long du Canal de l’Ourcq (19e arrondissement).

Les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation d’un campement sauvage de migrants, installé à proximité du Canal de l’Ourcq (19e arrondissement). Il s’était reconstitué ces derniers mois, après une précédente intervention, a détaillé la préfecture de police de Paris dans un communiqué de presse.

Ce sont ainsi «354 hommes isolés» qui ont été «mis à l’abri». La décision a été prise en concertation avec la préfecture de la région Ile-de-France, à cause de la dangerosité du campement par son positionnement proche de l’eau, et des «conditions mettant en péril la salubrité et la sécurité des personnes, tant des occupants que des riverains».

Il a été précisé que des cas de gale ont été recensés récemment dans le campement.

Les individus ont été dirigés vers des centres d’hébergement, en Ile-de-France et en région. Ils pourront se faire aider administrativement et bénéficier d’un «accompagnement social et sanitaire (…) avant d’être réorientés au regard de leur situation».

Cette opération est la quinzième menée cette année, pour un total de 4.015 personnes mises à l’abri, ont indiqué les préfectures dans leur communiqué conjoint.