Alors que le soleil a fait son retour dans l’Hexagone en ce début de semaine, les fortes chaleurs vont progressivement s’installer dès jeudi, avec un risque de vigilance orange annoncé par Météo France de la région parisienne à celle d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Une hausse progressive du mercure avec un point culminant avoisinant les 40 °C ce dimanche. Météo-France a anticipé un risque important de canicule dès ce jeudi allant de la région parisienne à celle d’Auvergne-Rhône-Alpes.

© Météo-France

«Avec l'augmentation des températures, le risque de canicule s'étend jeudi et vendredi. La vigilance orange est probable de la région parisienne jusqu'au sud de la région Lyonnaise jeudi, puis le risque s'étend sur le centre du pays», a anticipé Météo-France.

Les départements où la probabilité de survenue d'une canicule est la plus élevée, supérieure à 70 %, sont l’Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, Paris, la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Yonne, la Nièvre, la Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, l’Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l’Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche.

Les départements où le risque canicule est jugé modéré, avec une probabilité comprise entre 30 % et 70 %, sont les Ardennes, la Marne, l’Aube, la Haute-Marne, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Creuse et la Corrèze.

49 départements en vigilance jaune dès mercredi

Dès mercredi, le mercure devrait grimper en flèche dans une large partie de l’Hexagone. Météo-France a placé 49 départements en alerte jaune pour un risque de canicule concernant la totalité de la journée de mercredi.

«Les températures minimales affichent 12 à 17 degrés sur un tiers nord du pays, 15 à 21 degrés dans le sud de la France. Les maximales gagnent quelques degrés et sont chaudes dans le sud avec 32 à 36 degrés. On attend 23 à 30 degrés sur les bords de mer et 26 à 30 de la Bretagne à la frontière belge et 29 à 35 degrés ailleurs sur la moitié nord du territoire», a anticipé l’organisme météorologique de référence.

Un point culminant situé autour des 40 °C ce dimanche

Le point culminant de cette vague de chaleur devrait se situer ce dimanche avec «des pointes à 40°C» attendues dans certains départements.

«Il y a des modélisations qui montrent des températures qui pourraient atteindre les 40°C ponctuellement", a affirmé mardi Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France. Elle a notamment cité les régions Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Ile-de-France et vallée du Rhône, dans lesquelles «c'est tout à fait possible que de façon localisée, on approche ou on atteigne même ces 40°C».