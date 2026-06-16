Meurtre de Lyhanna : le parquet d’Agen toujours dans l’attente des résultats de l’autopsie, dix jours après la découverte du corps

Le parquet d’Agen a indiqué, ce mardi 16 juin, être toujours dans l’attente des résultats de l’autopsie de la jeune Lyhanna, dont le corps a été retrouvé jeudi 4 juin dernier dans un silo agricole du Gers.

La lumière ne sera pas faite de sitôt sur les circonstances de la mort de la jeune Lyhanna. Ce mardi 16 juin, le parquet d’Agen, en charge du dossier, a fait savoir qu’à ce jour, il «n’a pas été informé du retour des résultats de l’autopsie et des expertises complémentaires». Pourtant, cela fait dix jours que le corps sans vie de la fillette avait été découvert, jeudi 4 juin dernier, dans un silo agricole abandonné situé à Puycasquier, dans le Gers.

La dépouille avait ensuite été héliportée, aux alentours de 4h du matin, jusqu’à Pontoise, dans le Val-d’Oise, où sont situés les laboratoires de l’Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN). Le lendemain, soit vendredi 5 juin en fin de journée, le ministère avait publié un communiqué de presse : «Le corps découvert est bien celui de Lyhanna», écrivait le parquet d’Agen.

Néanmoins, les causes du décès restaient inconnues. Le parquet avait d’ailleurs expliqué que le délai pour connaître les résultats «reste en revanche non déterminé». Les indications, tout comme l'existence ou non de traces de violences sexuelles, sont essentielles pour la potentielle requalification des faits.

Dans ce dossier, le principal suspect Jérôme Barella est mis en examen pour «enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans», mais toujours pas pour «meurtre». Cet homme de 41 ans fait l’objet, aujourd’hui, d’au moins six plaintes pour viols et agressions sexuelles ainsi que de deux signalements.