Vatican : il brise deux bustes antiques parce qu'une entrevue avec le pape lui a été refusée

Un touriste américain a brisé deux sculptures antiques du musée Chiaramonti, au Vatican, après qu'une entrevue avec le pape lui a été refusée.

Il voulait rencontrer le pape et n'a pas supporté qu'on lui dise «non». En colère, ce touriste américain âgé d'environ 50 ans a jeté un buste du musée Chiaramonti au sol, ce mercredi 5 octobre au Vatican, avant de renverser une autre sculpture antique en s'enfuyant.

Il tentait ainsi d'échapper au personnel du musée, qui l'avait vu détruire la première statue. Le visiteur indélicat a finalement été arrêté par les agents de sécurité, interrogé par la gendarmerie du Vatican, puis remis aux autorités italiennes.

Une photo de la scène a été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit les statues brisées et, en arrière plan, le coupable maîtrisé par la sécurité.

D'après Matteo Alessandrino, le directeur du bureau de presse des musées du Vatican interrogé par CNN, les deux œuvres d'art étaient, comme les autres, «fixées aux étagères avec un clou». «Mais, si vous les tirez avec force, elles se détacheront», ajoute-t-il.

Vieux d'environ 2.000 ans, les deux bustes ont été emmenés afin d'évaluer les dégâts. A ce niveau, le directeur du bureau de presse des musées du Vatican est plutôt rassurant : selon lui, les deux statues sont abimées, mais pas au-delà de toute réparation.

«L'une a perdu une partie du nez et d'une oreille, la tête de l'autre s'est détachée du socle», décrit-il. Mais les travaux de restauration ont déjà commencé et les bustes «seront bientôt restaurés et de retour au musée».