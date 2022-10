Haut-Rhin : un enseignant menacé après un cours sur la laïcité, un homme mis en examen

L'oncle d’une élève scolarisée au lycée Scheurer-Kestner de Thann (Haut-Rhin) a été mis en examen ce mercredi 12 octobre pour avoir menacé de mort un enseignant le 4 octobre dernier. L'homme avait fait référence à Samuel Paty en s'en prenant au professeur.

Une autre affaire d'enseignant menacé. À quelques jours des deux ans de la mort de Samuel Paty, l'oncle d'une élève scolarisée au lycée Scheurer-Kestner de Thann (Haut-Rhin) a été mis en examen, ce mercredi 12 octobre, après avoir menacé un enseignant de l'établissement en faisant référence au professeur assassiné dans les Yvelines le 16 octobre 2020.

L'homme a été mis en examen pour «intrusion dans un établissement scolaire sans autorisation et menace de mort sur personne chargée d’une mission de service public», a fait savoir la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec le professeur et de s’approcher du lycée.

Les faits se sont déroulés le 4 octobre dernier. Ce jour-là, lors d’un cours de sciences économiques et sociales, l’enseignant a discuté avec l’ensemble de ses élèves des signes religieux ostentatoires et de la laïcité en abordant les caricatures de Mahomet. Au cours des échanges, une élève a voulu participer au débat en évoquant ses difficultés à accepter l’interdiction du port du voile à l’école.

«Dans le cadre de la discussion, la jeune fille a proféré des propos qui tendaient à justifier les attentats de Charlie Hebdo», a indiqué Edwige Roux-Morizot, relayée notamment par France Bleu.

Alors que les échanges avec l’élève étaient de manière informelle et sans animosité, les choses ont pris une autre tournure lors de l’arrivée de la mère à l’école pour récupérer sa fille accompagnée de l’oncle de cette dernière.

Des propos virulents echangés

«On ne sait pas encore comment ça s'est passé. Comme la jeune fille ne rentrait pas chez elle, sa mère est allée la récupérer. Il y a pu y avoir des échanges sur ce qui s'était dit, raison pour laquelle l'oncle a accompagné la maman», a dit la procureure.

«Des propos virulents ont été échangés, concernant l'évocation de la religion en cours. L'oncle s'est adressé au professeur en évoquant ce qui est arrivé à Samuel Paty. Ce qui a été qualifié, vu le contexte, de menaces de mort», a-t-elle ajouté.

De son côté, la jeune fille a été brièvement placée en garde à vue avant d’être libérée quelques heures plus tard. La lycéenne est mise en cause pour apologie du terrorisme et doit être présentée à un juge d'instruction, en vue également d'une possible mise en examen.

Cette affaire fait écho à une autre. Celle d'un professeur menacé de mort lundi à Évry-Courcouronnes (Essonne). Les menaces ont été envoyées par courrier au lycée Georges-Brassens. «On va lui faire une Samuel Paty», pouvait-on là aussi lire. Une enquête pour «menace de mort aggravée, en raison de l'appartenance religieuse de la victime» a été ouverte.

Pour rappel, l'Education nationale a indiqué ce jeudi avoir recensé 313 signalements au mois de septembre pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées représentant à eux-seuls 51 % des cas.