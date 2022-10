Robert Ménard : «Dans 80% des cas, porter le voile est une obligation dans un certain nombre de quartiers»

Invité ce jeudi 13 octobre dans La Matinale de CNEWS, le maire de Béziers Robert Ménard est revenu sur la hausse des atteintes à la laïcité dans les collèges et lycées, et le port du voile qui constitue, selon lui, «une obligation dans 80 %, dans un certain nombre de quartiers».

Une position claire. Invité ce jeudi matin sur CNEWS, le maire de Béziers Robert Ménard a réagi face à la hausse du nombre d'atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires et a notamment chargé la députée EELV Sandrine Rousseau qui défend l'idée selon laquelle le port du voile n'est qu'un choix fait en conscience.

«Plus de 300 atteintes sur le mois de septembre, à part être schizophrène, comment vous pouvez à la fois dénoncer ce qu'il se passe en Iran, et trouver qu'ici, c'est un libre choix que de porter le voile», a expliqué Robert Ménard.

«Le port du voile peut être un libre choix, mais cela reste marginal. Le porter, dans 80 % des cas, c'est une obligation dans certains quartiers», a dénoncé le maire de Béziers.

L'édile a également pointé l'islamisme politique ainsi que la connivence entre ces individus et des membres de partis de gauche, qui pensent «flatter les islamistes, c'est flatter les musulmans».

«C'est la plus belle saloperie que tu puisses faire aux musulmans», a poursuivi Robert Ménard, qui a conclu en indiquant que «défendre les musulmans ce n'est jamais les confondre avec des attitudes et des choix qui sont ceux de l'islamisme politique».