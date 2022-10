Belgique : le corps d’une vieille dame disparue depuis deux ans retrouvé grâce à Google Street View

Le corps d'une femme de 83 ans a été retrouvé deux ans après sa disparition grâce à l'outil Google Street View. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis le 2 novembre 2020 à Andenne en Belgique.

Une disparation qui avait suscité l'émotion côté belge. Paulette Landrieux n'avait plus donné signe de vie depuis l'automne 2020. Et malgré les investigations, la police n'avait pu retracer son parcours le jour de sa disparition. Son corps vient d'être retrouvé, non loin de son domicile à Andenne, grâce à des images prise par Google Street View.

Cette femme de 83 ans, mère de 4 enfants et grand-mère, avait mystérieusement disparu de son domicile, le lundi 2 novembre 2020, vers 13 heures. Sa disparition avait fait l'objet d'un appel à témoins. Ce dernier la décrivait avec les cheveux mi-longs gris/blanc et portant des lunettes.

Une autopsie doit être réalisée

Malgré les importants moyens humains et matériels, elle était restée introuvable, laissant présager le pire, notamment une chute dans la Meuse, passant non loin de son domicile, comme l'explique le quotidien L'Avenir. Et c'est au moment de classer l'affaire qu'un enquêteur a décidé de passer au crible les images de Google Street View, le jour de sa disparition.

Coup de flair. Sur celles-ci, la femme est vue en train de se diriger vers chez son voisin. Sur place, la police découvre bel et bien un corps. Selon les premiers éléments, il s'agit bien de Paulette Landrieux. Il faut désormais attendre les résultats de l'autopsie pour déterminer les causes exactes du décès.