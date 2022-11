Lille : Deux immeubles se sont effondrés en plein centre-ville, une personne portée disparue

Ce samedi 12 novembre 2022, deux immeubles du centre-ville de Lille se sont effondrés. Selon la maire de Lille, Martine Aubry, aucune victime ne serait à déplorer. Cependant, une personne était toujours portée disparue à la mi-journée.

C’est aux alentours de 9h ce samedi, que deux immeubles de trois étages de la rue Pierre-Mauroy à Lille se sont effondrés a-t-on appris par la Voix du Nord. A la mi-journée, une personne était toujours portée disparue.

«Un jeune est rentré à 3h00 du matin et il s’est rendu compte que le mur (du bâtiment) était gondolé», a expliqué ce matin la maire de Lille Martine Aubry. Ce dernier a alors prévenu la police municipale et les pompiers, qui ont décidé d'évacuer l'immeuble, estimant qu’il y avait un vrai risque.

L’un des immeubles qui s’est effondré abritait anciennement le club de livres, France Loisirs et semblait vide au moment du drame. Le second, en travaux, abritait une enseigne de vêtement au rez-de-chaussée et des appartements dans les étages.

De très nombreux effectifs de secours (police, pompiers, Samu) sont déployés sur les lieux de l'effondrement d'un immeuble à #Lille, rue Pierre-Mauroy. pic.twitter.com/YyzTOXZQRt — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) November 12, 2022

Un photographe du quotidien de la Voix du Nord présent sur place au moment des faits, raconte avoir vu tomber des briques seulement quelques instants avant que les deux immeubles ne s’effondrent complètement.

Effondrement d’un immeuble en travaux angle rue Pierre-Mauroy et saint-nicolas. Une fuite de gaz serait à l’origine #Lille ⁦@VDNLille⁩ pic.twitter.com/ihzUw8I7fs — Patrick Seghi (@PatrickSeghi) November 12, 2022

Martine Aubry a également assuré que la plupart des habitants ont été relogés dans leur famille ou chez des amis.

La crainte d'une fuite de gaz

La maire de Lille a précisé avoir pris «un arrêté de péril imminent». Et les bâtiments avoisinants ont eux aussi été évacués samedi matin «par précaution».

Des pompiers étaient déployés en nombre en fin de matinée pour vérifier les risques et commencer à déblayer les gravats. De même, ils ont forcé des portes de magasins au pied des immeubles voisins afin de vérifier la présence d'éventuelles fissures mettant en péril les bâtiments ou de fuites de gaz consécutives à l'effondrement.