Seine-Saint-Denis : un octogénaire tué à coup de couteau, le suspect est en fuite

Samedi 26 novembre, un homme âgé de 87 ans a été tué à coup de couteau à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Le suspect a pris la fuite. Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte.

Un drame inexpliqué. Un octogénaire a été tué d’un coup de couteau dans le dos, samedi 26 novembre aux alentours de 16h30, à l’une des entrées du parc départemental Georges-Valbon à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a appris l’AFP lundi de source policière et auprès du parquet de Bobigny.

Après son acte, le suspect a pris la fuite. Ce dernier aurait tenté, durant les jours précédents les faits, de s’en prendre à d’autres personnes, selon une source proche de l’enquête.

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte et confiée au service de police judiciaire de la Seine-Saint-Denis, a indiqué le parquet.

Une violence en hausse dans ce département

D’après le site ville-data.com, qui réunit les données ouvertes disponibles les plus populaires, sur une année, les forces de police et de gendarmerie de la Seine-Saint-Denis ont constaté 148.023 crimes, délits et actes de délinquance, classant ainsi ce département à la 95e place (sur 96) des départements les plus sûrs de France.

Le site a recensé une augmentation de 7% sur une année des coups et blessures volontaires criminels ou corrections avec 823 cas supplémentaires.