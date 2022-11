Ille-et-Vilaine : une enseigante frappée par un élève de CM2, l'école fait grève

Les enseignants d’une école de Pacé (Ille-et-Vilaine) se sont mis en grève après l’agression dont a été victime une de leurs collègues, la semaine dernière, frappée par un élève de CM2.

En grève lundi 28 novembre, les enseignants de l’école Guy-Gérard, de Pacé (Ille-et-Vilaine), ont reconduit le mouvement dès le lendemain, pour protester contre l’agression subie par une enseignante lors d’un cours de sport.

Mardi dernier, un élève de CM2, décrit comme ayant de graves troubles du comportement, s’en est pris à la professeure lorsque celle-ci lui a demandé de mettre ses baskets.

L’enfant lui aurait alors lancé ses chaussures au visage, avant de la frapper avec ses mains et d’essayer de la battre avec une béquille prise à un camarade. Un autre élève s’est interposé pour stopper cette violence.

l'accompagnement des élèves difficiles en question

Par solidarité, mais aussi pour dénoncer la situation, les enseignants de l’établissement se sont ainsi mis en grève. L’enfant était déjà connu pour ses problèmes de comportement et d’agressivité et avait dû changer d’école pour ces raisons. Exclu jusqu’à la fin de la semaine, il devait revenir le lundi suivant dans sa classe, précise France 3 régions.

Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait pour réclamer un accompagnement spécial pour cet élève, via un AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap). Un dossier en ce sens avait d’ailleurs été déposé avant les faits, selon des confrères. L’Académie de Rennes a reçu une délégation d’instituteurs et doit faire de même avec la famille du jeune garçon.

Dans le même temps, lundi, une autre école élémentaire s’est mise en grève, non loin de là, à Rennes, a indiqué Ouest France. Les enseignants ont dénoncé eux aussi les difficultés rencontrées face à ces élèves ayant des troubles du comportement et qui ne peuvent rester calme en classe très longtemps. Le but est d’alerter sur la situation, pour des professeurs pas formés ou spécialisés pour gérer ces problèmes. Avec la crainte que des agressions comme celle de Pacé se multiplient.