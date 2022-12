Incendie d'un immeuble à Vaulx-en-Velin : ce que l'on sait

Au moins dix personnes sont décédées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel à Vaulx-en-Velin, dans la métropole lyonnaise, ce vendredi matin. Parmi les victimes se trouvent cinq enfants. Le bilan est toujours provisoire puisque quatre personnes sont actuellement en urgence absolue. Voici ce que l'on sait.

Un incendie mortel s’est déclaré, ce vendredi 16 décembre, vers 3 heures du matin, dans un immeuble d’habitation à Vaulx-en-Velin (Rhône), près de Lyon.

Ce violent incendie s'est déclaré dans un immeuble résidentiel comportant sept étages et un sous-sol. Selon un premier bilan de la préfecture, au moins dix personnes sont mortes, dont cinq enfants âgés de 3 à 15 ans. A ce premier bilan s'ajoutent également quatre personnes en urgence absolue.

De plus, onze autres personnes ont été légèrement blessées, dont deux pompiers intervenus sur place.

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 16, 2022

Le Préfet a activé un centre opérationnel départemental et le plan nombreuses victimes, afin de secourir le nombre important de victimes.

Selon la préfecture, l’incendie a mobilisé près de 170 pompiers et 65 engins. Un périmètre de sécurité a été mis en place pour permettre l’intervention des autorités et des équipes de secours.

«Une alerte pour un important incendie dans un immeuble d’habitation de sept étages (…) a été donnée à 3 h 12 ce vendredi 16 décembre», a précisé la préfecture dans son communiqué. Selon les premiers éléments, les flammes seraient parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages.

Le feu, dont «l’origine est inconnue», est «désormais éteint», a expliqué la préfecture. L'enquête devra déterminer les causes de cet incendie. Le ministre de l'Intérieur, interrogé, a indiqué que «plusieurs hypothèses» sont possibles.

D'ailleurs, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait se rendre sur place pour rencontrer les forces de secours sur place. Il a d'ailleurs déclaré que cet incendie «est évidemment un choc», ajoutant que «le bilan est extrêmement grave».

Gérald Darmanin : «C’est évidemment un choc, vu le bilan extrêmement grave […] Avec le ministre du logement je me rendrai sur place dans quelques minutes» pic.twitter.com/xs21MTEjCQ

De même, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, se rendra également sur place «pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours».

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.



Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.



Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ

— Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022