Seine-Saint-Denis : un incendie d’ampleur frappe un entrepôt de Bobigny (vidéos)

Un important incendie s’est déclaré ce mercredi après-midi dans un entrepôt de la zone industrielle de Bobigny (Seine-Saint-Denis) situé dans la rue Gutenberg. Les pompiers sont actuellement à l’œuvre pour arrêter les flammes qui ont jailli à plusieurs mètres de haut, selon les vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

Des images spectaculaires en pleine zone urbanisée. Un incendie s’est déclenché ce mercredi en début d’après-midi dans un entrepôt de la zone industrielle de Bobigny (Seine-Saint-Denis) situé dans la rue Gutenberg.

Les nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont permis de constater l’ampleur de l’incident, avec des flammes de plusieurs mètres et des colonnes de fumée visibles sur de nombreux kilomètres.

Incendie Bobigny …. Rue gutemberg . pic.twitter.com/ALVFDQryAl — Laurent (@lebarjo) June 17, 2026

Dans un communiqué relayé ce mardi, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a indiqué que près de «170 sapeurs-pompiers» sont mobilisés avec «50 engins sur place» pour éteindre l’incendie qui s’étend sur «environ 4.000 m2 d’entrepôts».

#Incendie



Incendie toujours en cours secteur Henri Gautier à #Bobigny.



👉Environ 170 sapeurs-pompiers mobilisés avec 50 engins sur place

👉Environ 4000m2 d’entrepôts en cours d’incendie

👉Pas de notion de victimes et de manquants à l’appel

👉Le dispositif PÉGASE est activé… pic.twitter.com/zQJv5eYSNN — Préfet de la Seine-Saint-Denis (@Prefet93) June 17, 2026

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Julien Charles, a précisé qu’aucune victime ou personne disparue n’est à déplorer pour l’heure et que les «services de secours sont pleinement mobilisés».

Contactée par Le Parisien, la mairie de Bobigny a indiqué que l’incendie se serait d’abord déclaré dans un entrepôt d’environ 7.000 m2 de la zone industrielle des Vignes avant de s’étendre à d’autres entreprises voisines.