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Seine-Saint-Denis : un incendie d’ampleur frappe un entrepôt de Bobigny (vidéos)

Le centre opérationnel départemental a recommandé aux riverains d'éviter le secteur pendant l'intervention des pompiers. [Christophe DELATTRE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un important incendie s’est déclaré ce mercredi après-midi dans un entrepôt de la zone industrielle de Bobigny (Seine-Saint-Denis) situé dans la rue Gutenberg. Les pompiers sont actuellement à l’œuvre pour arrêter les flammes qui ont jailli à plusieurs mètres de haut, selon les vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

Des images spectaculaires en pleine zone urbanisée. Un incendie s’est déclenché ce mercredi en début d’après-midi dans un entrepôt de la zone industrielle de Bobigny (Seine-Saint-Denis) situé dans la rue Gutenberg.

Les nombreuses vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont permis de constater l’ampleur de l’incident, avec des flammes de plusieurs mètres et des colonnes de fumée visibles sur de nombreux kilomètres.

Dans un communiqué relayé ce mardi, la préfecture de la Seine-Saint-Denis a indiqué que près de «170 sapeurs-pompiers» sont mobilisés avec «50 engins sur place» pour éteindre l’incendie qui s’étend sur «environ 4.000 m2 d’entrepôts».

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Julien Charles, a précisé qu’aucune victime ou personne disparue n’est à déplorer pour l’heure et que les «services de secours sont pleinement mobilisés».

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Contactée par Le Parisien, la mairie de Bobigny a indiqué que l’incendie se serait d’abord déclaré dans un entrepôt d’environ 7.000 m2 de la zone industrielle des Vignes avant de s’étendre à d’autres entreprises voisines.

Faits diversSeine-Saint-DenisIncendie

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