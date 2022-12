Attaque contre des Kurdes à Paris : 3 morts et plusieurs blessés, le suspect en garde à vue

Ce vendredi 23 décembre, un homme d'une soixantaine d'années a tiré plusieurs coups de feu dans le 10e arrondissement de Paris. Au moins trois personnes sont décédées.

Trois personnes sont décédées après avoir été touchées par des tirs, vendredi peu avant midi, dans le 10e arrondissent de Paris, et un homme a été interpellé et placé en garde, a indiqué le parquet.

Les faits se sont déroulés rue d'Enghien, au niveau d'un centre culturel kurde, dans un quartier commerçant et animé et notamment prisé de la communauté kurde.

UN LOURD BILAN

Plusieurs coups de feu ont rententi dans cette rue située dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Le dernier bilan provisoire fait état de trois personnes décédées (2 hommes et 1 femme), mais également trois blessés dont un homme en urgence absolue.

L'homme qui a été arrété et placé en garde à vue est âgé de 69 ans et de nationalité française. Il n'est pas fiché des services du renseignement territorial et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), mais est toutefois connu de la justice pour trois affaires (détention prohibée d'armes, violences avec arme et violences avec ITT de moins ou plus de huit jours avec arme, avec préméditation et à caractère raciste et dégradations).

«Rien ne permet à ce stade d'accréditer une quelconque affiliation de cet homme à un mouvement idéologique extrémiste», a expliqué la procureure de la République dans un communiqué vendredi soir.

Une enquête a été ouverte des chefs d'assassinat, homicides volontaires et violences aggravées. Les investigations ont été pour l'heure confiées à la brigade criminelle avec le 2e DPJ.