Lyon : Lylou, l’adolescente disparue depuis plus de deux mois, a été retrouvée saine et sauve

Lylou, jeune fille de 13 ans qui avait disparu, le 13 octobre dernier, du domicile de sa mère situé à Lyon, a été retrouvée dans la nuit de vendredi à samedi saine et sauve par la police de Cannes.

Après l'angoisse, le soulagement. Depuis le 13 octobre dernier, la jeune Lylou, âgée de 13 ans, n’avait plus donné signe de vie après avoir disparu du domicile de sa mère situé à Lyon. Cette dernière, inquiétée par le fait que sa fille soit «sous l’emprise de quelqu’un» ou encore «séquestrée», avait alors multiplié les apparitions et interviews afin d’alerter sur la disparition de l'adolescente.

Plus de deux mois plus tard, l’adolescente a été retrouvée saine et sauve dans la nuit du 23 décembre et identifiée par la police de Cannes. Les investigations se poursuivent toutefois pour établir les circonstances précises de sa disparition.

Une enfant fragilisée

Victime d’un viol collectif à l’âge de 10 ans, Lylou, qui souffrait de phobie scolaire, avait été déscolarisée. L’enfant avait par ailleurs fait plusieurs fugues, dont une de quatre jours en mars dernier.

Au moment de sa dernière disparition, la jeune fille avait quitté le domicile familial sans son téléphone ni aucune affaire, après avoir envoyé un dernier message à sa mère en lui disant qu’elle était «triste».