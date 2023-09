Policière tuée en Savoie : ce que l'on sait de son ex-conjoint interpellé et principal suspect

Ce jeudi 31 août, une policière hors service a été tuée à La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry (Savoie). Le principal suspect, son ex-conjoint, a été interpellé ce vendredi 1er septembre. Voici ce que l'on sait de lui.

Un profil qui commence à se dessiner. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue dans la matinée de ce vendredi, suspecté du meurtre la veille de son ex-femme policière en pleine rue dans un village de Savoie.

Dans la matinée du 31 août, une fonctionnaire de police hors service d'une quarantaine d'années est morte sous les coups d'un objet contondant, vraisemblablement une machette.

Les faits se sont déroulés à La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry (Savoie), aux alentours de 9h30.

Père des deux premiers enfants de la victime

Le principal suspect est l'ancien compagnon de la victime (tous les deux avaient divorcé en 2021 alors qu'ils habitaient à Nice) et le père des deux premiers enfants de cette dernière, âgés de 14 et 16 ans. Selon France Bleu Savoie, la relation entre la policière et cet aide-soignant était tumultueuse.

«Dans le cadre de la séparation, il avait notamment été condamné le 10 Novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non respect d’une ordonnance de protection rendue au profit de la victime par le juge aux affaire familiales», a expliqué le procureur de la République Pierre-Yves Michau. «Depuis la mutation de la victime en Savoie , elle avait déposé contre son ex conjoint une plainte pour non paiement de pension alimentaire», a-t-il ajouté.

Agé de 61 ans, le suspect, qui serait, toujours selon France Bleu, connu de la justice, avait pris la fuite après le crime Plusieurs dizaines de militaires avaient été mobilisés pour tenter de le retrouver.

C'est dans ce cadre que le suspect a ainsi pu être interpellé et placé en garde à vue ce vendredi matin, à 10h10 à Arvillard, une commune proche de La Croix-de-la-Rochette, où s'étaient déroulés les faits, a indiqué le procureur Pierre-Yves Michau. L'homme a été appréhendé «sans difficulté», a-t-il précisé.