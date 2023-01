Deux-Sèvres : exclu définitivement de son collège, un adolescent y revient et agresse une enseignante

Un adolescent, exclu définitivement de son collège à Thouars, dans les Deux-Sèvres, pour des violences verbales, est revenu dans son établissement mercredi matin et a agressé une enseignante.

Un adolescent de 14 ans a été exclu définitivement du collège public Jean Rostand de Thouars, dans les Deux-Sèvres, où il était élève, en octobre dernier. Il s’est toutefois rendu mercredi matin devant son établissement et a agressé une enseignante, selon une source policière à CNEWS, confirmée par l’académie de Poitiers.

Aux alentours de 8h, l’adolescent se trouvait sur un parking appartenant au collège, où une enseignante a reconnu l'élève et lui a demandé ce qu'il faisait là. C’est alors qu’il a frappé l’enseignante, avant que d’autres adultes s’interposent. Pendant l’altercation, le jeune de 14 ans a exhibé un couteau «domestique» doté d'une lame d'environ 10 cm.

Il a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits auprès des policiers, et a expliqué avoir voulu s’en prendre à deux élèves du collège qui l’auraient insulté sur les réseaux sociaux. Il a ensuite été relâché et a été convoqué devant un officier de police judiciaire le 25 avril 2023.