Attaque à la gare du Nord à Paris : «On était tous en panique», s'émeut un témoin

«On était tous en panique», s'est ému au micro de CNEWS un témoin de l'attaque à la gare du Nord à Paris qui, ce mercredi matin, a fait 6 blessés, dont un en urgence absolue.

Le choc et l'émotion. Après l'attaque à la gare du Nord à Paris qui a fait 6 blessés ce mercredi matin, dont un en urgence absolue, les différents témoignages des personnes présentes sur place lors du drame, attestent de la gravité et de la violence des faits.

«On a vu des gens courir de tous les côtés et directement j'ai entendu des coups de feu de la police vers un homme qui poignardait d'autres personnes (...). On était tous en panique, on n'a pas compris», s'est ému à CNEWS un témoin.

Selon une source proche du dossier, l'auteur des faits est un homme de type maghrébin, arrivé en France il y a trois ans. Pour le moment, sa réelle identité reste indéterminée.

Il est en effet connu de la justice sous trois noms de nationalité libyenne et d'autres de nationalité algérienne, pour des faits de droit commun, notamment des faits de violences. Par ailleurs, l'individu a été condamné à une amende pour violation de domicile et à quatre mois de prison avec sursis pour vol.