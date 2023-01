Escroquerie européenne à la viande de cheval : jugement attendu ce mercredi à Marseille pour 18 prévenus

Le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône) doit rendre, ce mercredi 11 janvier, son jugement à l'encontre de 18 prévenus accusés d'escroquerie en bande organisée et tromperie pour avoir fait entrer de la viande chevaline interdite dans la filière de l'alimentation humaine.

Ils vont être fixés sur leur sort. Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Marseille (Bouches-du-Rhône) doit rendre son jugement dans une vaste affaire d'escroquerie européenne sur la viande de cheval.

Ouvert en juin dernier, le procès concerne 18 prévenus, accusés d'avoir fourni des équidés «impropres à la consommation» à des abattoirs, entre 2010 et 2015. Pour procéder, ces derniers auraient utilisé de faux passeports équins, en complicité avec des services vétérinaires de l’abattoir d’Alès (Gard).

Parmi les prévenus, figurent quatre Belges, deux Néerlandais, mais aussi des vétérinaires et commerçants français.

Un belge considéré comme le chef de l'opération

Cinq ans de prison, dont deux avec sursis, ont été requis le 21 juin dernier contre le principal mis en cause, Jean-Marc Decker, 58 ans, important négociant belge d'équidés en Europe. Une amende de 100.000 euros a aussi été requise avec l'interdiction d'exercer le métier de boucher équin de même qu'une interdiction de séjour de cinq ans sur le territoire français.

Des peines allant de six mois avec sursis à quatre ans ferme, dont deux avec sursis, ont été demandées contre les dix-sept autres prévenus de ce procès pour «escroquerie en bande organisé et tromperie entraînant un danger pour la santé de l'homme». Le tout, donc, sur fond d'entorses à la réglementation européenne «avec faux et usages de faux», pour des chevaux provenant des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne, de France et de Pologne.

Le procureur, Guillaume Gricier, a également recommandé des amendes allant de 15.000 à 75.000 euros et des interdictions d'exercer comme bouchers équins pour les principaux mis en cause, ainsi qu'une amende de 200.000 euros pour la société de vente en gros de viande chevaline Equi'd Sud, qui opérait au laboratoire d'Alès (Gard) où avait débuté l'enquête en 2013.

Cette affaire intervient alors qu'un autre procès similaire a commencé en parallèle lundi. En effet, depuis le 9 janvier et jusqu'au 2 février, 25 autres prévenus, français, espagnols et italiens, dont huit vétérinaires, comparaissent, toujours devant le tribunal correctionnel de Marseille, pour un autre trafic de viande de cheval impropre à la consommation et remise dans la filière alimentaire.

Concrètement, dans cette autre affaire, les prévenus sont accusés d'avoir vendu des chevaux de laboratoire en boucherie. Ces animaux, issus de fermes-laboratoires, sont pourtant strictement exclus de la consommation humaine.