Nantes : l'un des plus grands points de deal de la ville refait surface et inquiète les riverains

Dans le quartier Dervallières, à Nantes (Loire-Atlantique), le point de deal situé au 38 rue Watteau ne désemplit pas et continue d'excéder les riverains, et ce, malgré les nombreuses opérations policières.

Au 38 rue Watteau à Nantes, les habitants vivent un calvaire. En cause : la présence d'un point de deal, particulièrement rémunérateur et dangereux.

Situé au fond du quartier, sa localisation facilite le commerce en toute tranquilité. Ainsi, dès 10h du matin, le hall d'immeuble est occupé par les dealers. «On a même plus besoin de passe, on arrive la porte est ouverte», raconte à CNEWS l'une des habitantes de l'immeuble.

Comme elle, les riverains sont effrayés par les consommateurs en manque et les violences occasionnées par ce point de deal. «Je rentre, il était 18h, et il y en a qui m'a foutu la trouille. J'étais pas à l'aise, je suis rentrée et je me suis enfermée», confie-t-elle.

En fin d'année, une fusillade a même éclaté dans ce quartier.

Démantelé l'été dernier, le trafic s'est réinstallé

Pourtant, ce point de deal a fait l'objet d'une grosse opération de police l'été dernier. Mais le démantèlement a été de courte durée et le trafic a repris.

Selon notre témoin, plusieurs habitants envisagent de quitter les lieux. En attendant, elle en appelle aux autorités pour une présence policière permanente.