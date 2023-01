Raphaël Dupond-Moretti : suspecté de violences conjugales, qui est le fils du ministre de la Justice ?

Raphaël Dupond-Moretti a été placé en garde à vue ce vendredi 27 janvier pour des soupçons de violences conjugales. Qui est le fils du ministre de la Justice ?

Raphaël Dupond Moretti, fils du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, a été placé en garde à vue ce vendredi 27 janvier à Courchevel, pour des soupçons de «violences conjugales». Que sait-on de lui ?

Il est l’un des deux fils du ministre et de son ex-femme, Hélène. Il est âgé de 32 ans et est né dans le Nord, à Tourcoing. Il a fait ses études dans le département, à l’Efficom de Lille, une école de digital et de commerce. Il y aurait décroché un BTS négociation et relation clientèle, selon son profil LinkedIn.

Employé dans l'aviation, l'hôtellerie et sur un yacht

Il aurait ensuite changé de voie pour se diriger vers l’aviation et le transport maritime, réalisant plusieurs formations dans ces secteurs, toujours selon son CV sur le réseau social. Ses expériences professionnelles sont variées, de serveur au Royal Motor Yacht club de Sydney, à personnel navigant pour la compagnie aérienne Emirates, puis voiturier au Four Seasons de Cap-Ferrat et pilote pour la société Bains de Mer de Monaco.

Depuis 2020, il travaillait sur un yacht, comme second du capitaine. Certains médias avancent qu’il se trouvait à Courchevel car il œuvrait dans un hôtel.

C’est dans la station savoyarde qu’il s’est rendu de lui-même aux autorités, ce vendredi. CNEWS a appris que les faits de violences conjugales se seraient déroulés la veille, jeudi. Des coups auraient été portés, selon une source gendarmerie. Il a été placé en garde à vue.

Son père, Eric Dupond-Moretti, a réagi en se disant «dévasté» «en tant que père». «Chaque violence, quelle qu’elle soit, est intolérable. (…) Il appartient désormais à la justice de faire son travail», a-t-il ajouté.