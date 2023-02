Disparition inquiétante d'Héléna à Brest : ce que l’on sait

Héléna Cluyou (parfois écrit Eléna), n’a plus été vue depuis le dimanche 29 janvier au petit matin, alors qu’elle quittait une boîte de nuit de Brest (Finistère).

L’inquiétude ne cesse de grandir. Héléna Cluyou, élève infirmière de 21 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le dimanche 29 janvier matin, à Brest. Elle sortait alors d’une boîte de nuit, le One club, quelques instants avant 6h.

Vue une dernière fois sur des images de vidéosurveillance

Alertées de la disparition de la jeune femme, dimanche soir via sa famille, les forces de l’ordre ont immédiatement procédé à un sondage rapide des fonds de la marina de Brest (la discothèque se trouve dans ce secteur). Tandis qu’une enquête s’ouvrait, les images de vidéosurveillance de la ville étaient analysées. Elles ont permis d’y repérer Héléna, à 6h40, dans le quartier Recouvrance.

Elle avait donc franchi la Penfeld, fleuve qui traverse Brest, et se trouvait sur la rive droite de la ville. Elle semblait se diriger vers le quartier Kerbonne, où se trouve le logement de ses grands-parents, qu'elle devait retrouver. Elle n’était pas en état d’ébriété, a indiqué France Bleu. L’image de vidéosurveillance étant la dernière trace de la disparue, des recherches ont été organisées à Recouvrance et des affiches collées.

Un chien a reniflé sa piste à plusieurs reprises mais s’est toujours arrêté à proximité de l’endroit où elle a été filmée, a expliqué Le Télégramme.

Appel à témoin

Un appel à témoin, où le prénom de la jeune femme est orthographié «Eléna», a été diffusé par la police nationale. S’y trouve l’image de vidéosurveillance où les enquêteurs ont identifié la disparue.

Selon le signalement, elle mesure 1,65m, de corpulence mince, les cheveux châtains et les yeux verts/marrons. Sa tenue se composait d’une jupe imitation cuir noire, d’un haut kaki et d’un manteau noir.

Sur Twitter, des amies ont partagé d'autres photo d'Héléna.

Bonjour,



Notre copine Helena Cluyou a disparu en sortant du one club à Brest hier soir ( Le 28/01/23) vers 5h30.



Nous n’avons aucune nouvelle d’elle depuis. Si vous avez toutes informations n’hésitez pas à me contacter en message privé. pic.twitter.com/U1jD2jCq1X — (@lisa_tanguy) January 29, 2023

Aucune piste privilégiée

Alors que les questions se multiplient, la procureure de Brest, Camille Miansoni a indiqué au Télégramme qu’«aucune piste n’est privilégiée» pour le moment. La maison d’un individu connu des forces de l’ordre et habitant non loin du lieu de la disparition avait été investie par les enquêteurs mardi soir, mais l’homme a été mis hors de cause. «Plus le temps passe, plus la préoccupation devient vive», a reconnu la procureure.