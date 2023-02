Mariage annulé à cause d'un cortège considéré dangereux : un maire du Bas-Rhin poursuivi en justice

Après avoir fait annuler un mariage en octobre dernier, en raison d'un cortège jugé dangereux et de tirs à blanc effectués par un invité, le maire (LR) d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a annoncé lundi 6 février être poursuivi en justice par le couple concerné. Ces derniers lui réclament personnellement plusieurs milliers d'euros.

«La République est attaquée et assignée». C'est notamment par ces mots que Thibaud Philipps, maire Les Républicains d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), a annoncé lundi 6 février être poursuivi en justice, relatent plusieurs médias dont Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

En cause : le refus de l'édile de célébrer un mariage en octobre dernier, en raison de son cortège jugé trop dangereux. De multiples incidents avaient été recensés dont plusieurs tirs à blanc au pistolet d'alarme devant la mairie.

Le couple, qui n'a donc pas accepté cette décision, assigne personnellement Thibaud Philipps. Ils lui réclament 10.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 2.500 euros de frais de justice. Hasard du calendrier, l'affaire fera ainsi l'objet d'une audition au tribunal judiciaire de Strasbourg (Bas-Rhin) le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin.

«Ne pas céder aux intimidations»

En attendant, Thibaud Philipps entend bien préparer sa défense. «Les requérants n'hésitent pas à reprocher à titre personnel au maire d'Illkirch son manque d'anticipation et sa passivité, comme s'il était acquis que les mariés allaient se rendre en mairie accompagnés d'un homme armé et d'un cortège menaçant», a-t-il dénoncé dans son communiqué. Il ajoute qu'il ne «cédera pas face aux menaces et aux intimidations».

Pour rappel, le frère de la mariée, auteur des coups de feu, avait été interpellé puis condamné en comparution immédiate à 500 euros pour port sans motif légitime d'une arme.