Bas-Rhin : tirs à blanc et rodéo lors d’un mariage à Illkirch, le maire annule la cérémonie

Le maire d'Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg (Bas-Rhin), a fait annuler samedi un mariage après plusieurs plaintes de riverains suite à un cortège dangereux circulant dans la ville. Des tirs à blanc ont été entendus.

Pas de «vive les mariés». En marge d'un mariage, ce samedi 8 octobre, un cortège s'est fait remarquer dans les rues de cette ville au sud de Strasbourg (Bas-Rhin). De grosses cylindrées, immatriculées en Allemagne, circulant à vive allure ont alerté les riverains.

Le centre d'information et de commandement (CIC) de l'hôtel de police a également reçu de nombreux appels à cause de coups de feu tirés à blanc, comme le rapporte le quotidien Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

«J'ai été appelé car un cortège se dirigeait vers la mairie, à une vitesse excessive, en ne respectant pas aucune règle du code de la route et qu'un homme tirait à blanc. J'ai immédiatement décidé d'annuler le mariage», explique Thibaud Phillips maire LR de la ville.

«Tout le monde comprend que c'est un jour festif et heureux, qu'il y ait des coups de klaxon, mais je ne peux tolérer que les habitants soient dérangés et effrayés. C'est trop facile de ne pas respecter la loi à l'extérieur et de faire comme si de rien n'était à l'intérieur de la mairie. J'ai jugé que les futurs mariés étaient responsables», confie l'édile aux DNA.

evacuation de la salle par la police

Une cinquantaine d'invités, déjà présents dans la salle dédiée à la célébration du mariage, ont été évacués par les forces de l'ordre. La scène s'est déroulée dans le calme.

Trois personnes, qui se trouvaient dans la voiture d'où les coups de feu ont été tirés, «ont été interpellées», a confirméThibaud Phillips. Seul le tireur, âgé de 21 ans, a été placé en garde à vue.

Le couple devra renouveler toute la procédure de demande pour pouvoir célébrer son union.