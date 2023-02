Disparition d'Héléna à Brest : ce que l'on sait sur le principal suspect

Suspecté de la disparition d’Héléna Cuyou, introuvable depuis le dimanche 29 janvier, Sylvain L. présente un profil instable et est connu pour des faits de vol.

Cela fait dix jours que Héléna Cuyou, élève infirmière de 20 ans, a disparu après avoir passé une soirée en boîte de nuit à Brest (Finistère). Depuis, l’enquête de la police s’est concentrée sur le principal suspect, Sylvain L., âgé de 36 ans et actuellement entre la vie et la mort après avoir tenté de mettre fin à ses jours.

Un individu connu dans la région

Selon les informations fournies par Le Parisien, le suspect de 36 ans, bien que connu pour des affaires de vol, n’a aucun antécédent judiciaire majeur. Originaire du sud de la France et installé dans la commune de Brest depuis plus de cinq ans, Sylvain L. serait, selon certains de ses amis, passé par la Légion étrangère. Sans enfant, l’individu aurait multiplié les emplois dans la restauration, exercant dans plusieurs établissements de la commune brestoise, jusqu’à très récemment avant la disparition d'Héléna, selon l’une de ses proches.

«Séducteur, enjoué et souriant», selon une source contactée par Le Parisien, Sylvain L. était réputé pour son caractère festif, notamment dans le monde de la nuit dans la région de Brest. Sa consommation excessive d’alcool et de stupéfiants était également reconnue dans le secteur. L’une de ses anciennes compagnes parle de lui comme quelqu’un «d’instable, sans limite quand il faisait la fête», bien qu’étant qualifié de «non violent». Pourtant, ses voisins auraient déjà signalé Sylvain L. à la police après avoir entendu des hurlements de sa nouvelle compagne.

Il évoque «avoir commis une bêtise»

Psychiquement instable et sans suivi psychologique ou psychiatrique, l’individu a tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises : une première fois par surdose médicamenteuse, après avoir prévenu son frère et sa belle-sœur et quelques jours après le drame, puis une seconde fois par asphyxie, grâce à un sac plastique.

Pour l’heure, Sylvain L. n’a toujours pas été entendu par la police. En revanche, ses proches auraient fait le rapprochement entre ses propos, évoquant «avoir commis une bêtise, un accident», en rapport avec «l'affaire dont tout le monde parle à Brest» et la disparition d’Héléna Cuyou.