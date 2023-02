Accident de Pierre Palmade : que risque le comédien poursuivi pour homicide involontaire ?

Impliqué dans un grave accident de la route dans la soirée du 10 février, Pierre Palmade, dont le pronostic vital n'est plus engagé, pourrait rencontrer de sérieux problèmes judiciaires.

Alors que le pronostic vital de Pierre Palmade, impliqué dans un accident de la route vendredi soir en Seine-et-Marne, n'est plus engagé, le comédien risque gros malgré tout.

En effet, la requalification de l'enquête contre lui pour «homicide et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de stupéfiants» change totalement la peine encourue.

Ce changement de statut dans les investigations a été décidé à la suite de révélations sur la positivité de Pierre Palmade à la cocaïne et aux médicaments de substitution. Mais aussi, lorsque la femme enceinte de sept mois, impliquée dans l'accident, a perdu son bébé.

Que dit la loi ?

Comme le rappelle le site du Service public, l'homicide involontaire, «fait de causer la mort de quelqu'un sans le vouloir», ne «constitue pas un crime mais un délit, car la loi prend en compte l'absence de volonté de tuer la victime».

Un homicide involontaire commis par un conducteur peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Cependant, s'il y a une circonstance aggravante, la peine peut passer à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende, voire plus si d'autres faits viennent s'ajouter au dossier.

Concernant le cas de Pierre Palmade, contre qui plusieurs circonstances aggravantes ont été relevées, la peine encourue est donc de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

Un lourd bilan

L'accident s’est produit vers 19h, vendredi 10 février, sur une route départementale, la D372, à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), près de Melun.

D'après les premiers résultats de l'enquête, le véhicule conduit par Pierre Palmade serait venu percuter de face un véhicule circulant en sens inverse.

Ce dernier transportait une femme enceinte, habitante de Seine-et-Marne, âgée d'une trentaine d'années, avec son beau-frère, le conducteur, et le fils de ce dernier, âgé de 6 ans. Un troisième véhicule conduit par un octogénaire serait venu percuter celui de cette famille, dans le cadre d'un sur-accident.

Le bilan de l'accident est lourd. La femme enceinte a perdu l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Les jours de la trentenaire ne sont plus en danger.

Le pronostic vital du conducteur du véhicule percuté et de son fils de 6 ans est engagé. Le premier est hospitalisé à l'hôpital Beaujon de Clichy, le second à l'hôpital Necker de Paris.