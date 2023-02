Pas-de-Calais : un chasseur meurt par balle lors d'une battue

Un chasseur est mort dimanche dans le Pas-de-Calais, des suites d’une blessure par balle, alors qu’il participait à une battue. Une enquête a été ouverte et devra déterminer s’il s’agit d’un accident ou d’un suicide.

Que s’est-il passé à Licques (Pas-de-Calais), dimanche après-midi lors d’une battue ? Un chasseur qui y participait a été retrouvé mort, touché par balle à la poitrine.

L’homme, âgé de 59 ans, a été découvert aux alentours de 15h30 avec une «blessure par balle au niveau du cœur», a indiqué le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier.

«Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort» et confiée à la gendarmerie, a-t-il précisé. «Les pistes de l'accident de chasse et du suicide sont toutes deux envisagées», a-t-il continué. Les premiers éléments recueillis ne permettant pas d'en privilégier une à ce stade, selon lui