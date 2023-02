Val-de-Marne : elle bouscule son agresseur, qui meurt percuté par un TGV

Ce jeudi 23 février au soir, un vol à l’arraché a mal tourné à la gare de Maisons-Alfort. L’un des deux voleurs ayant tenté de s'emparer du sac à main d’un usager serait tombé sur les voies avant d’être percuté par un TGV. Il est décédé sur place.

Les témoins sont encore sous le choc. Dans la soirée du jeudi 23 février, deux hommes ont tenté de voler le sac à main d’un usager du RER D en gare de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Mais lors de l'altercation, la victime s’est débattue avec ses agresseurs, poussant l’un d’eux sur les voies.

Au même moment, un TGV traversait la gare pour rejoindre Lyon. Il a mortellement percuté l’homme. Le trafic a été interrompu durant toute la durée de l'intervention des forces de l'ordre, arrivées sur place peu de temps après l'incident.

«Les forces de l'ordre imposent toujours de ne pas circuler sur les voies 1 et 1 bis entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve St-Georges et en direction du sud de la ligne uniquement, le temps d'une enquête suite à un accident de personne à Maisons-Alfort», peut-on lire sur le compte Twitter du RER D.

#RERD





[MAJ] Les forces de l'ordre imposent toujours de ne pas circuler sur les voies 1 et 1 bis entre Paris Gare de Lyon et Villeneuve St-Georges et en direction du sud de la ligne uniquement, le temps d'une enquête suite à un accident de personne à Maisons-Alfort. https://t.co/MRUO7bmFEp — RER D (@RERD_SNCF) February 23, 2023

Selon Actu17, le complice présumé de l’homme décédé ainsi que la victime ont été interpellés. Les auditions sont en cours ce vendredi matin dans les locaux de l’hôtel de police.

L’intervention des policiers a, elle, duré un peu plus d’une heure.