Corps retrouvé aux Buttes-Chaumont : le mari incarcéré pour meurtre sur conjoint

Le mari de la femme, dont le corps avait été retrouvé démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, a été incarcéré samedi pour meurtre sur conjoint, a indiqué son avocate à l'AFP.

Nouveau rebondissement dans l'affaire. Après avoir été placé en garde à vue par la brigade criminelle de Paris, le mari d’Assia Matoug, qui a avoué avoir tué sa femme, a été mis en examen samedi pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire, a indiqué son avocate à l'AFP. «En dépit des faits post mortem, aujourd'hui, ce n'est plus la qualification d'assassinat qui est retenue mais celle de meurtre sur conjoint», a souligné l'avocate, Me Dominique Beyreuther-Minkov, précisant que son client contestait avoir voulu tuer son épouse. Le corps avait été retrouvé démembré mi-février dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris.

Sans nouvelles d'elle depuis le 31 janvier, l’homme s'était rendu au commissariat pour signaler la disparition de son épouse le 6 février. Les premières déclarations de ce dernier avaient éveillé les soupçons des policiers ; il avait annoncé que son épouse était «sortie dans la nuit du 30 au 31 janvier», ce que les caméras de surveillance de l'immeuble «ne démontraient pas».

Pour l'heure, les enquêteurs ne savent toujours pas comment, ni quand la victime est décédée. Une autopsie du corps devrait être effectuée, a indiqué le parquet de Paris.

Le 17 février dernier, les investigations avaient été confiées à un juge d'instruction, après l'ouverture d'une enquête pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre.