Rave-party dans le Pas-de-Calais : le site évacué, les organisateurs présumés en garde à vue

La police a évacué dimanche à Lens une friche industrielle dans laquelle une rave-party se tenait depuis le début du week-end et placé en garde à vue quatre personnes, dont les trois organisateurs présumés, a annoncé la préfecture.

Dans le viseur de la préfecture du Pas-de-Calais, une usine désaffectée dans laquelle se déroulait une rave-party depuis vendredi à Lens a été évacuée ce dimanche 26 février. Quatre personnes, dont les trois organisateurs présumés ont été placés en garde à vue.

Trois policiers ont été «légèrement blessés» mais aucun des 500 participants encore sur place lors de l'évacuation ne l'a été, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais dans son communiqué.

La rave-party a rassemblé 1.500 personnes au plus fort du week-end sur ce site dangereux en raison de la présence de fosses et de toitures instables, de l'absence de lumière et de la proximité d'une rivière.

Du matériel a été saisi

Les forces de l'ordre, présentes en nombre sur place, ont «procédé à 14 interpellations et 4 placements en garde à vue, dont les 3 organisateurs présumés de l’événement» et saisi «12 camions contenant le matériel de sonorisation», a listé le communiqué de la préfecture.

L'opération d'évacuation était terminée en milieu d'après-midi.