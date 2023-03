Isère : un car avec 40 enfants chute dans un ravin, 14 blessés, dont 2 en urgence absolue

Un car transportant 40 enfants a fait une sortie de route sur la RN85 et est tombé dans un ravin, ce samedi 4 mars, non loin de Corps, en Isère. Cet accident a fait 14 blessés, dont 2 sont en urgence absolue. Une enquête a été ouverte par les gendarmes de l'EDSR de l'Isère.

Le bilan est lourd. Un autocar a fait une chute de 6 mètres dans un ravin, ce samedi, en Isère. Six adultes et 40 enfants se trouvaient à son bord. Selon le parquet de Grenoble, la piste du malaise du conducteur est à ce stade privilégiée.

Les faits se sont produits aux alentours de 8h45 lorsque le véhicule a fait une sortie route à hauteur de Corps, une commune entre le département de l'Isère et celui des Hautes-Alpes. Dans un virage, le conducteur aurait continué tout droit, entraînant la chute du bus dans les bois jusqu'à un torrent. Par chance, les enfants étaient attachés.

Le conducteur et son épouse en «urgence absolue»

Sur place, les 90 sapeurs-pompiers et deux hélicoptères ont été mobilisés pour procéder au recensement des victimes et à leur évacuation.

Dans un communiqué, la préfecture de l’Isère a expliqué que le car transportait 46 personnes, six adultes et 40 enfants. Le bilan serait de quatorze blessés, dont deux adultes - le conducteur et son épouse, co-pilote du bus - classés en «urgence absolue». A cela s'ajoutent un adulte et onze enfants en «urgence relative». Les victimes ont été transportées au CHU de Grenoble par hélicoptère.

Quant aux autres enfants, ils ont été pris en charge dans un hôtel à proximité. Un départ vers Grenoble est prévu dans l'après-midi afin de rentrer dimanche matin dans leurs familles. Ce car faisait le trajet entre les Hautes-Alpes et la gare de Grenoble dans le cadre d'une colonie de vacances organisée par la commune de Sceaux (Hauts-de-Seine).

Le parquet de Grenoble a saisi l'association d'aide aux victimes pour apporter toute l'aide utile aux familles et un numéro vert a été activé, le 116.006.