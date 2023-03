Saint-Denis : ivre, une mère essaie de récupérer ses enfants au centre de loisirs avec l’aide de sept hommes de main

Des animatrices et un gardien du centre de loisirs Maria-Casarès à Saint-Denis ont été agressés par sept hommes et une mère de famille, qui venait récupérer ses enfants, mercredi 8 mars.

Une violente agression au sein d'un centre de loisirs, révélée par Le Parisien. Alors qu'un garçon de 5 ans et une fillette de 7 ans attendaient depuis de longues minutes, mercredi 8 mars, au centre de loisirs Maria-Casarès à Saint-Denis, que leurs parents viennent les chercher, l'équipe animatrice a décidé de les contacter. Après plusieurs tentatives, les animateurs ont réussi à joindre la mère de famille, résidant à Aubervilliers.

Quelques instants plus tard, ce n'est pas la mère de famille mais deux hommes, en état d'ébriété, qui se sont présentés à l'entrée pour venir récupérer les enfants. «Le filtrage organisé à l’entrée de l’accueil de loisirs a permis aux équipes de ne pas autoriser ces deux hommes, qui n’étaient pas connus de l’équipe et dont le comportement les a interpellés, à partir avec les enfants», expliquent dans un communiqué rapporté par France Bleu, les villes de Saint-Denis et d'Aubervilliers.

Une animatrice blessée

Les deux hommes sont alors repartis avant de se représenter devant les grilles accompagnés, cette fois-ci, de la mère de famille, présentant «un état d'ébriété qui a immédiatement alerté l'équipe». Face à la situation, les animateurs ont décidé de contacter la police et de mettre à l'abri les enfants dans une salle du centre, précise Le Parisien.

Alors que la police était en chemin, sept hommes sont arrivés au centre de loisirs, avec la mère de famille. Insultes, menaces de morts, jet d'un pavé dans la porte d'entrée... La situation a dégénéré. Une animatrice présente à l'accueil, a reçu un coup au visage et un autre au thorax.

Arrivée sur place, la police a interpellé les agresseurs. L'animatrice, blessée et choquée, a été hospitalisée. Les enfants ont quant à eux d'abord été confiés à leur grande soeur âgée de 21 ans avant d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.

La brigade des mineurs les a placés en famille d'accueil ce vendredi, a déclaré dans Le Parisien, Leyla Temel, adjointe au maire en charge de l’éducation, la vie scolaire et l’enfance à Saint-Denis. La ville a déposé plainte.