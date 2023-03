Affaire Paul Pogba : un proche du footballeur incarcéré

Un proche de Paul Pogba a été mis en examen et placé en détention provisoire lundi 20 mars dans l'enquête sur les extorsions dénoncées par la star des Bleus.

L'enquête avance. Adama Camara, un proche de Paul Pogba recherché depuis l'été par la justice française dans l'enquête sur des extorsions visant le footballeur, a été interpellé dimanche puis mis en examen et écroué lundi.

Interpellé à son retour de Dubaï

Confirmant une information du Parisien et du JDD, une source judiciaire a indiqué qu'«un individu visé par un mandat d'arrêt du juge d'instruction avait été interpellé» dimanche. Il a été «présenté au magistrat instructeur lundi» et «celui-ci l'a mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée commise avec une arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée (...) suivi d'une libération avant le septième jour et participation à une association de malfaiteurs» criminelle, selon la source judiciaire.

Adama Camara a été placé en détention provisoire, de même source. Une source proche du dossier a par ailleurs indiqué que l'interpellation du suspect s'était faite à son retour de Dubaï.

Selon des éléments de l'enquête, Paul Pogba a indiqué qu'Adama Camara aurait eu, comme un autre mis en cause, un rôle prépondérant dans sa séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars.

Six personnes, dont Mathias Pogba, frère de Paul Pogba, sont désormais mises en examen dans ce dossier.