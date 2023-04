Nantes : un policier blessé en tentant de stopper un rodéo urbain

Un jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue, ce dimanche 2 avril, à Nantes, pour avoir blessé un fonctionnaire de police. Il refusait de se faire interpeller en plein rodéo urbain.

Il fonce sur des agents de police. Tentant de stopper un rodéo urbain dans les quartiers nord de Nantes, un policier a été blessé, ce dimanche 2 avril, au niveau du tibia. L’auteur de l’agression a été placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés en fin de journée, vers 17h40, rue de la Coulée. Sur un deux-roues, en plein rodéo urbain, un jeune homme de 20 ans se fait repérer par les forces de l’ordre. Au moment où il allait se faire interpeller, il a décidé de foncer délibérément sur les policiers et blesse légèrement l'un d'entre eux au niveau du tibia.

Il risque jusqu'à cinq ans de prison

Après plusieurs recherches sur l’agresseur, les enquêteurs de la brigade anticriminalité se sont aperçus que ce dernier, originaire de Tunisie, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Il aurait également volé un scooter TMAX, celui qu’il était en train d’utiliser lors de son délit. Son téléphone ne lui appartenait pas non plus. Selon la loi, ce jeune homme de 20 ans risque un à cinq ans de prison, et de 15.000 à 75.000€ d'amende, en fonction des circonstances.