Bas-Rhin : un policier violemment heurté par un mineur lors d'un rodéo urbain

Un policier municipal a été violemment percuté lundi 15 avril à Schiltigheim (Bas-Rhin), dans la banlieue nord de Strasbourg, par un motard qui s'adonnait à un rodéo urbain, proche d'une école.

Le suspect aurait délibérément foncé sur l'agent. Un policier municipal a été percuté lundi 15 avril, aux alentours de 16h, par un motard lors d'un refus d’obtempérer à Schiltigheim (Bas-Rhin) a appris CNEWS de source policière ce mardi.

L'individu, qui s’adonnait à un rodéo urbain, a tenté de se soustraire à l’autorité du policier en lui fonçant dessus, alors qu'il avait été sommé à plusieurs reprises d'arrêter son deux-roues, sur lequel il enchaînait les allées et venues à toute vitesse, juste à proximité d'un établissement scolaire.

En toute impunité, ce voyou à motocross percute un policier municipal à #Schiltigheim (67) pour s’enfuir, quitte à risquer de le tuer!



Courageux, ce policier protégeait les enfants à proximité de ce rodéo.



Avec nous, ce délinquant dormirait en prison grâce aux peines minimales. pic.twitter.com/vpDepN7LtY — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) April 15, 2024

La scène, filmée et partagée sur les réseaux sociaux, a été vivement commentée. «En toute impunité, ce voyou à motocross percute un policier municipal à #Schiltigheim (67) pour s’enfuir, quitte à risquer de le tuer», a écrit l'ex-syndicaliste policier Matthieu Valet sur la plate-forme X.

Sur les images, on voit d'ailleurs une femme et sa poussette sur le trottoir à seulement quelques mètres de l'impact entre le motard et le policier violemment percuté.

Quelques minutes plus tard, l'individu, un mineur de 17 ans, a été appréhendé et placé en garde à vue au commissariat de Strasbourg.

De son côté, le policier a été transporté à l’hôpital, et présenterait plusieurs contusions ainsi qu'une fracture au poignet, ajoute la source policière à CNEWS.