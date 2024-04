Sondage : 93% des Français souhaitent durcir les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de rodéos sauvages

Dans le cadre d’un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, et dont les résultats sont publiés ce jeudi 18 avril, 93% des Français estiment que les sanctions pénales à l’encontre des auteurs de rodéos sauvages devraient être plus fortes.

Le ras-le-bol est général et la demande pour davantage de fermeté forte. Selon un sondage * de l'institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, publié ce jeudi 18 avril, plus de 9 Français sur 10 (93%) se prononcent en faveur d'un durcissement des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de rodéos sauvages en scooters ou motos.

A l'inverse, seulement 7% des personnes interrogées sont contre cette idée. Plus en détail, l'analyse selon le genre indique que chez les hommes et les femmes, l’équilibre entre le «oui» et le «non» est similaire à celui observé au sein de la population générale.

Les résultats, bien qu’à sens unique vers le «oui» de manière globale, sont légèrement plus contrastés selon les classes d’âge. En effet, les personnes sondées de 18 à 24 ans, bien que plaidant elles aussi très majoritairement pour des sanctions plus dures, sont celles chez qui le «oui» est le plus bas (à 85 %). C'est onze points de moins comparé aux sondés âgés de 50 ans ou plus (96% de «oui»).

© CNEWS

Fait notable, les habitants des communes rurales sont également en faveur d’un durcissement des sanctions, à 92%. Les sondés résidant dans des communes de 2.000 à 19.999 habitants sont même 96% en faveur de sanctions pénales renforcées pour les auteurs de rodéos sauvages. Un score élevé qui pourrait s’expliquer par l’amplification du phénomène dans les campagnes françaises.

Enfin, la question fait peu débat lorsqu’on s’attache à la proximité politique des personnes interrogées malgré quelques nuances entre la gauche et la droite.

D’après les résultats, les sondés se sentant proches de la gauche radicale sont à 81% en faveur d’un durcissement des sanctions pénales, soit 10 points de moins (91%) que les sondés se sentant proches du Parti socialiste.

Chez les sondés proches de Renaissance, la quasi-totalité d'entre eux (98%) ont répondu «oui» à la question. Enfin, du côté de la droite, les scores sont assez similaires chez les sympathisants des Républicains (97%) que chez ceux du Rassemblement national (96%).

Jusqu'à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende

Au cours des dernières années, le phénomène des rodéos urbains ou sauvages a pris une ampleur colossale à travers la France, au point de régulièrement marquer l'actualité.

Ce lundi 15 avril, un policier municipal de Schitligheim (Bas-Rhin) a d'ailleurs été violemment percuté en pleine rue par un motard lors d'un rodéo sauvage, alors que des passants se trouvaient à proximité.

Définis comme une «conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives», les rodéos urbains peuvent être punis par un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende

Ces sanctions peuvent même grimper jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende, en fonction des circonstances aggravantes comme la détection de produits stupéfiants ou l’absence de permis de conduire.

Pierre Griner, maire de Quiévrechain (Nord) : «Dès qu'on peut choper un jeune en situation de rodéo, les magistrats doivent donner des sanctions exemplaires», dans #HDPros pic.twitter.com/viiFfYxU2X — CNEWS (@CNEWS) April 17, 2024

Malgré tout, les maires, en première ligne face à la pratique, ne sont plus rares à réclamer des sanctions plus dures, à l'instar du maire de Quiévrechain (Nord), Pierre Garnier, qui estimait ce mercredi sur CNEWS que «les magistrats doivent donner des sanctions exemplaires».

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 16 et 17 avril, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.